INFO France Bleu Azur : les urgences pédiatriques de Monaco submergées de patients venus de France

Les urgences pédiatriques niçoises au bord du précipice ! La saturation guette les hôpitaux pédiatriques face à une épidémie de bronchiolite plus précoce et intense cette année. Mais surtout face au manque de personnels. Conséquence les patients se ruent vers les urgences pédiatriques de Monaco. La principauté est moins concernée par le manque de personnels et propose des délais plus courts d'attente.

"Il y a des parents qui viennent de toute la région PACA et même au-delà, les gens sont prêts à faire des kilomètres, c'est une réalité constatée au quotidien" le docteur Hervé Haas.

Le chef du service pédiatrique s'inquiète vivement pour les prochaines semaines. Car à ce rythme-là il craint de se retrouver dans la situation des hôpitaux français : "la structure n'a pas les moyens à l'infini, que ce soit des moyens humains mais aussi ruraux. La structure n'est pas dimensionnée pour prendre en charge 25.000 à 30.000 passages" détaille le médecin.