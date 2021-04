INFO FRANCE BLEU - Cafouillage au vaccinodrome du Mans : les enseignants de tous âges acceptés puis refoulés

L'information a circulé dès le début de la semaine entre enseignants, via des groupes Whatsapp notamment, ou par le biais de mails syndicaux voire de directions d'établissements sarthois : au Mans, la vaccination contre le coronavirus allait ouvrir à tous les enseignants, sans critère d'âge, à compter du mercredi 28 avril. Il fallait pour y prétendre passer par un numéro de téléphone dédié, "qui n'a pas vocation à être diffusé". France Bleu Maine a recueilli plusieurs témoignages d'enseignants de moins de 55 ans ayant pu en bénéficier et qui ont bien reçu une première dose de vaccin ce mercredi.

Un élargissement des critères d'éligibilité de courte durée, puisque ce jeudi midi, des enseignants de moins de 55 ans ayant également pris rendez-vous sont refoulés du vaccinodrome du Mans, comme l'a constaté une reporter de France Bleu sur place.

Je suis dégoûtée - Julie, 43 ans, avait rendez-vous ce jeudi pour une première dose

Julie, professeure d'anglais dans un collège de la Sarthe, avait rendez-vous pour une première dose de Moderna en fin de matinée ce jeudi, après s'être assurée la veille par téléphone qu'elle était bien éligible malgré ses 43 ans. Elle n'a finalement pas été vaccinée. "Je suis dégoûtée, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps", raconte l'enseignante à France Bleu Maine. Les personnels du vaccinodrome l'ont invitée à revenir en fin de journée pour bénéficier peut-être d'une dose qui n'aurait pas trouvé preneur.

La préfecture et l'ARS "pas au courant"

Contactés dès mercredi soir par France Bleu Maine, les services de l'agence régionale de santé et de la préfecture de la Sarthe disaient ne pas avoir connaissance de cette ouverture des rendez-vous aux enseignants sarthois de moins de 55 ans. Un courriel transmis ce jeudi matin à la rédaction réaffirmait que "seuls les enseignants de 55 ans et plus sont actuellement prioritaires pour se faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca, sur une ligné dédiée du grand centre de vaccination du Mans". Pourtant, des rendez-vous ont bien été accordés ce jeudi matin encore à des personnels non éligibles.