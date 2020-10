INFO FRANCE BLEU - Coronavirus : la Marne et les Ardennes passent au couvre-feu dès ce week-end

C'était inévitable et ça se confirme ce jeudi matin, la Marne et les Ardennes appliqueront un couvre-feu dès ce week-end, en raison de l'évolution de la pandémie de Covid-19. Information confirmée à France Bleu Champagne-Ardenne par le député marnais Charles de Courson : "Le Préfet de la Marne nous l'a annoncé ce matin", dit l'élu qui nous confirme aussi que cette mesure concerne également l'Aube et la Haute-Marne.

Couvre-feu dès 21h, fermeture totale des bars

Ce couvre-feu s'applique à partir de samedi 0h, puis tous les jours entre 21h et 6h, pendant au moins quatre semaines. Joël Oudin, président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie de la Marne, nous confirme que "les bars seront fermés toute la journée mais pas les restaurants", qui eux fermeront à 21h. Fermeture totale également des salles de sports.

Le spectacle Regalia a été annulé ce jeudi matin et le marché de Noël de Reims est plus menacé que jamais.

Les indicateurs s'aggravent

Les taux d'incidence augmentent considérablement dans la Marne : 76 pour 100.000 habitants il y a quinze jours, 123 la semaine dernière et 176 ce mercredi 21 octobre. "C'est mathématique", nous disait le Préfet Pierre N'Gahane mercredi alors que 16 personnes contaminées par la Covid-19 se trouvaient en réanimation dans les hôpitaux marnais.