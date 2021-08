INFO FRANCE BLEU - Deux patients Covid toulousains évacués vers le Grand-Est

Pour la première fois, des patients Covid hospitalisés en réanimation en Occitanie sont transférés dans une autre région pour être soignés. Mercredi, ce sont deux patients du CHU de Toulouse qui seront transférés, à Metz ou Nancy. La destination n'est pas encore fixée ce mardi après-midi. Trois patients, hospitalisés à Narbonne et Montpellier, sont évacués ce mardi 10 août vers les CHU d'Amiens et de Lille.

"Aujourd'hui, plus de 200 patients Covid sont hospitalisés en réanimation dans la région, explique Jean-Jacques Morfoisse, directeur adjoint de l'ARS Occitanie. C'est un niveau d'admissions en soins critiques inconnu en Occitanie lors des vagues précédentes." Avec la mise en place du plan blanc le 4 août dernier, les hôpitaux de la région ont pu ouvrir plus d'une centaine de lits supplémentaires, passant de 462 à 588. Les projections indiquent qu'ils seront tous occupés d'ici la fin de la semaine. Dans ce contexte, ces évacuations sanitaires permettront de libérer de la place.

Le taux d'incidence se stabilise

Sur le plan épidémique, le taux d'incidence se stabilise en Occitanie mais reste extrêmement élevé, avec 400 nouveaux cas par semaine pour 100 000 habitants. La moyenne cache des disparités selon les départements, avec par exemple 600 cas pour 100 000 habitants recensés dans l'Hérault et seulement 186 pour 100 000 dans le Gers.

Le virus circule toujours chez les plus jeunes à un niveau record. Il dépasse les 1000 cas pour 100 000 chez les 20-29 ans, un taux d'incidence en baisse mais qui reste 20 fois supérieur au seuil d'alerte. Resté faible jusqu'à présent, le taux d'incidence dépasse maintenant le seuil d'alerte chez les plus de 60 ans, avec environ 125 cas pour 100 000 habitants chez les plus de 70 ans, près de 200 chez les 60-69 ans.

La vaccination,