INFO FRANCE BLEU:l'école maternelle St Joseph-Ste Ursule fermée après la découverte de 10 cas covid à Besançon

10 cas covid ont été dépistés vendredi 6 décembre, chez des professeurs et le personnel de la vie scolaire à l'école maternelle de St Joseph-Ste Ursule à Besançon. L'établissement scolaire ferme ses portes pour une semaine. Les classes de primaire, elles, continueront d'accueillir les enfants.

L'école maternelle de Saint Joseph-Sainte Ursule de Besançon a fermé ses portes vendredi 6 décembre et pour une semaine. Une fermeture décidée par l'Agence Régionale de Santé qui fait suite à la découverte de 10 cas covid au sein du personnel.

"Nous avons 10 personnes testées positives au coronavirus. Il s'agit de deux professeurs de l'école maternelle. Les autres sont des membres de la vie scolaire", précise Marie Aoun, la cheffe d'établissement. Aucun cas n'a été dépisté dans l'enceinte de l'école primaire mais par mesure de précaution, l'ensemble du personnel, soit une quarantaine de personnes ont fait un test antigénique en pharmacie, ce vendredi. Une opération de dépistage PCR sera également organisée ce lundi pour le personnel, précise Marie Aoun.

Un dépistage pour les élèves préconisé en cas de symptômes

Les parents d'élèves de maternelle sont invités à faire tester leur enfant, si et seulement si, ils présentent des symptômes. Conformément au protocole sanitaire défini par l'ARS et le Rectorat, tous les élèves sont considérés comme contacts à risque et préconisent ainsi leur isolement à domicile jusqu'au vendredi 11 décembre.

L'école primaire accueillera les élèves lundi

L'école primaire, elle, restent ouverte. Aucune directive n'a été prise. Les classes de primaire et de maternelle ne se situant pas dans le même bâtiment.