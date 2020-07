INFO FRANCE BLEU - La mairie de Quiberon ferme ses plages et ses parcs de 21h à 7h du matin

INFORMATION FRANCE BLEU - Après la découverte de plusieurs cas de Covid-19 chez des saisonniers et des vacanciers cette semaine, la mairie de Quiberon décide de fermer ses plages et ses parcs entre 21h et 7h du matin. Des groupes de jeunes s'y réunissent pour faire la fête en soirée.