INFO FRANCE BLEU - Le Nord-Côte-d'Or aura bientôt une antenne locale de SOS Médecins Dijon

C'est une bonne nouvelle pour les habitants du Châtillonnais : après Auxonne, à l'Est de la Côte-d'Or, et Nevers dans la Nièvre, SOS Médecins Dijon envisage très sérieusement d'ouvrir une nouvelle antenne dans le Nord-Côte-d'Or. La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais et les responsables de SOS médecins Dijon sont en discussion depuis des mois. Le projet pourrait aboutir d'ici la fin de l'année ou début 2024.

ⓘ Publicité

Des médecins dijonnais pour compléter l'offre de soins locale

Pas question de concurrencer les médecins locaux du Châtillonnais, l'arrivée de SOS Médecins doit surtout compléter l'offre de soins déjà en place mais qui n'échappe pas à une réduction continue du nombre de généralistes.

Ce projet est à l'étude depuis un an et plusieurs pistes sont étudiées pour installer cette nouvelle antenne de SOS Médecins, précise Jérémie Brigand, le président du Pays Châtillonnais.

"Plusieurs pistes sont à l'étude. Il y a une maison de santé à Châtillon-sur-Seine. Il y a aussi une maison médicale à Aignay-le-Duc. Cela fait deux années de suite que dans le Châtillonnais, on a un médecin, voire deux qui partent en retraite. À chaque fois, c'est 1.500 à 1.600 patients qui doivent retrouver un médecin traitant. Et quand on sait que les médecins châtillonnais sont déjà tous surbookés, SOS Médecins ne peut être que bien accueillie." estime Jérémie Brigand.

Des délais d'attente qui ne cessent de s'allonger

D'autant plus qu'aujourd'hui, pour avoir un rendez vous chez un médecin dans le Pays châtillonnais, cela peut se traduire par jusqu'à trois mois d'attente pour les patients, selon le président du Châtillonnais. "A partir de là, si on arrive à trouver une solution pour faire en sorte que cette antenne de SOS Médecins soit créée à Châtillon-sur-Seine ou dans le Pays Châtillonnais, plus généralement, ca ne peut être qu'une initiative soutenue par l'ensemble de la population. L'idée, c'est de pouvoir accueillir toutes les urgences qui ne peuvent pas être prises chez les médecins généralistes." souligne Jérémie Brigand.

Des départs non remplacés

Cette arrivée d'une antenne de SOS Médecins n'est donc pas un luxe dans le Châtillonnais, car le nombre de médecins y a été divisé par deux en 30 ans. Il ne reste plus qu'une dizaine de généralistes sur le territoire, dont la moitié à Châtillon. D'ici deux à trois ans, on estime également que la moitié partira en retraite. Il faut parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'obtenir un rendez-vous assure Jérémie Brigand.

Fin avril, 400 habitants du Pays Châtillonnais avaient d'ailleurs pris part à une marche organisée par des soignants de la région dans les rues de Châtillon-sur-Seine pour mettre en lumière le manque de médecins et tenter d'en attirer de nouveau. Il semblerait que ces habitants aient été entendus !

SOS Médecins reste aussi dans la métropole dijonnaise

Pas question de déserter l'agglo dijonnaise rassure Romain Thévenoud, l'un des responsables de SOS Médecins Dijon. Cette antenne reste bien sûr présente à Chenôve et au centre-ville de Dijon, place Saint-Bernard. Le développement de ces nouvelles implantations (Châtillon, Auxonne ou encore Nevers) sont possibles grâce à l'arrêt des consultations de nuit il y a quelques mois. SOS médecins pourrait dépêcher 12 médecins dans le Nord Côte-d'Or et va se rapprocher des généralistes locaux pour discuter de cette implantation dans le Châtillonnais.

À lire aussi Nord-Côte-d'Or : des bourses de 700 euros par mois pendant quatre ans pour attirer de futurs médecins