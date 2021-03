INFO FRANCE BLEU - Les maires de la Loire font ce mardi des propositions pour accueillir un vaccinodrome

Après l'annonce hier, d'Olivier Véran sur le déploiement de 35 vaccinodromes partout en France, c'est ce mardi 23 mars que les maires de la Loire doivent faire leurs propositions concernant des lieux d'accueil de ce méga-centre de vaccination. La ville de Saint-Étienne paraît la mieux placée pour accueillir ce vaccinodrome.

Le député LREM de la Loire Julien Borowczyk l'annonce à notre micro : "Aujourd'hui la balle est dans le camp des maires. Il y a une vraie volonté de l'ARS et de la préfète pour qu'on mette en place un vaccinodrome, manifestement et prioritairement sur Saint-Étienne. C'est aujourd'hui que les maires doivent rendre leur copie, avec des propositions pour les locaux et l'organisation dans ce dispositif."

À Saint-Étienne, le parc des expositions, qui a déjà participé à la campagne de tests massifs, semble tenir la corde. Le Chaudron et le Zénith sont deux autres possibilités.