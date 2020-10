INFO FRANCE BLEU - Olivier Véran attendu à l'hôpital de Trévenans vendredi

INFO FRANCE BLEU BELFORT MONTBÉLIARD. Le ministre de la Santé Olivier Véran se rendra ce vendredi à la mi-journée sur le site de l'hôpital de Trévenans, dans le Territoire de Belfort, pour rencontrer le personnel soignant confronté à l'épidémie de Covid-19 et inaugurer officiellement l'établissement trois ans et six mois après sa mise en service, a-t-on appris ce mardi de sources concordantes.

Premières revalorisations salariales

Une rencontre avec le personnel soignant est prévue lors de ce déplacement, ainsi qu'une visite du service réanimation, toujours confronté à l'épidémie de Covid-19. Au-delà de la crise sanitaire, cette visite s'inscrit dans le cadre des premières "mesures concrètes du Ségur de la santé", précise le cabinet du ministre. "Les premières revalorisations salariales ont déjà été perçues par les soignants".

Après accord avec les syndicats FO, CFDT et Unsa, lors du Ségur de la santé, les agents hospitaliers (hors médecins) ont en effet obtenu une augmentation générale de 183 euros net. Un premier versement de 90 euros net devait intervenir "au plus tard" en octobre. Une deuxième augmentation générale de 93 euros net reste programmée au 1er mars 2021.

Inauguration officielle de l'HNFC

Le ministre vient également inaugurer de manière officielle l'hôpital de Trévenans, qui a ouvert ses portes en mars 2017, après le transfert de l'ensemble des activités des hôpitaux de Belfort et de Montbéliard.

En mai 2013, l'ancienne ministre de la Santé Marisol Touraine était déjà venue poser la première pierre du bâtiment MCO (médecine, chirurgie, obstétrique).

En septembre 2010, sa prédécesseure Roselyne Bachelot s'était également rendue à Trévenans pour marquer le début des travaux de terrassement du nouvel hôpital médian.

Le ministre vient dans un territoire qui a été très exposé au Covid-19 lors de la première vague, qui a connu l'arrivée d'un nouvel hôpital, et à l'aune d'un réinvestissement pour les services et la qualité de vie des soignants dans le cadre du Ségur de la santé (le cabinet du ministre)

Cette visite intervient alors que plusieurs syndicats hospitaliers (CGT-Santé, SUD-Santé, urgentistes de l'Amuf, infirmiers du SNPI) et collectifs de soignants (Inter-Urgences et Inter-Blocs) ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation et de grève nationale le jeudi 15 octobre, pour réclamer "des embauches massives immédiates" et une "revalorisation significative des salaires", jugeant "insuffisantes" les premières mesures annoncées.

L'hôpital de Trévenans emploie quelque 450 médecins et plus de 3.200 personnels non-médicaux (soignants, médico-techniques, administratifs, logistiques et techniques).

