Info France Bleu : "Plan blanc REB", le CHU de Nîmes appelle ses effectifs à se tenir disponibles

Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, le CHU de Nîmes mobilise ses effectifs. En tout cas, le personnel est appelé à rester encore plus joignable et disponible, pour faire face à une éventuelle accélération de la pandémie de covid-19. Il s'agit du "plan blanc REB" de niveau 1. Comprenez par REB : "risques épidémiques et biologiques".

Ce qu'il est important à souligner, d'emblée, c'est que nous n'en sommes qu'au niveau 1. En clair : c'est une alerte, mais pas encore le branle-bas de combat, loin de là.

L'objectif, c'est juste de pouvoir très vite mobiliser tous les professionnels et les moyens matériels de l'établissement de santé, en clair de pouvoir rappeler le personnel, même en RTT, même en congés.

Quelle est maintenant la réalité des services ?

Il y a à la date de ce jeudi 6 patients en réanimation et 11 hospitalisations dans le service des maladies infectieuses et tropicales, c'est-à-dire l'unité spécialement dédiée aux patients atteints par le coronavirus.

Par comparaison, au moment du pic de l'épidémie avant l'été, le CHU de Nîmes a accueilli jusqu'à 80 voire 90 patients en réanimation. On en est vraiment loin. Surtout que la capacité de l'hôpital en réanimation est encore plus importante. Le pavillon 3, un bâtiment entier, peut s'il le faut en mode dégradé basculer complètement à son tour en chambres à pression négative.

Bref, cette note interne traduit une prudence maximale, mais la marge de manoeuvre est encore énorme.