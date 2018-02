Poitiers, France

"A cinq minutes près, c'était nous et si on avait été dessous, ça aurait pu être terrible", Carole est encore sous le choc. Lundi dernier juste après sa consultation et alors que la patiente suivante entrait dans la salle, le plafond s'est effondré. "Vous savez ce sont ces plafonds avec des dalles en polystyrène et des armatures métalliques. Tout est tombé d'un coup" raconte Carole.

On a cru qu'un chariot s'était renversé ou je ne sais pas. Ça a fait un bruit énorme. Carole, une patiente

Heureusement plus de peur que de mal, la patiente a réussi à se reculer à temps. Une armature métallique l'a cependant frôlée. Et rapidement le personnel est intervenu : " ils étaient paniqués mais ils ont tout de suite pris en charge la future maman, vérifié qu'elle allait bien. Ensuite ils ont appelé l'équipe de maintenance qui est arrivée trois minutes plus tard pour tout déblayer."

Deux crochets cassés, le plafond s'effondre

A l'origine de cet effondrement, deux crochets qui soutiennent le faux plafond se cassent. Neuf dalles s'effondrent alors. Et le mari de Carole semblait bien se douter de quelque chose : "il m'a dit tiens c'est bizarre, il y a certaines dalles qui sont de travers. Mais jamais on ne se serait douté de quoique ce soit."

En attendant Carole ne s'inquiète pas pour son accouchement prévu dans quelques semaines :" Là on était dans la salle des consultations. La maternité a été refaite à neuf. Je ne suis pas du tout inquiète." Le CHU de son côté affirme que c'est la première fois qu'un incident de la sorte se produit au sein de l'hôpital. La salle a depuis été réparée et les autres salles ne présentent "aucun risque" selon la communication du CHU.