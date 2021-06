INFO FRANCE BLEU : Trois cas de variant Delta détectés quartier Villejean à Rennes, l'ARS déploie ses équipes

INFO FRANCE BLEU ARMORIQUE. Trois cas de variant Delta ont été détectés à Rennes, quartier Villejean. L'Agence régionale de Santé de Bretagne déploie ses équipes pour limiter la propagation de ce variant du covid plus contagieux.

Le directeur de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne indique ce mardi sur France Bleu Armorique que trois cas de variant Delta ont été détectés en Bretagne, précisément quartier Villejean-Kennedy à Rennes. "Nous séquençons tous les cas de Covid désormais, ce qui a permis cette confirmation" explique Stéphane Mulliez.

"Nous engageons donc des mesures de gestion sur ce quartier car c'est là que des cas contacts ont été identifiés. Il y aura des médiateurs, des incitations à la vaccination et le déploiement de test salivaires dans les écoles de Villejean-Kennedy" précise le directeur de l'ARS.

Les opérations ont commencé lundi, et vont durer toutes la semaine.

Il s'agit de limiter la propagation de ce variant Delta, plus contagieux encore que le variant anglais. "Nous sommes engagés dans une course de vitesse", indique Stéphane Mulliez, "et nous incitons à la vaccination contre le covid car le vaccin empêche les formes graves".

Le directeur de l'ARS indique que pour l'instant on ne sait pas comment le variant Delta est arrivé en Bretagne.

53% de la population bretonne ont déjà reçu au moins une dose de vaccin anti-covid.