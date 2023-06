INFO FRANCE BLEU - Un cas de tuberculose détecté dans un collège isérois, un quart des élèves dépisté

C'est une information France Bleu Isère. Un cas de tuberculose a été détecté au collège Joseph Chassigneux de Vinay, il y a près de deux mois. Selon le collège, la personne malade va bien, elle a été isolée et placée sous traitement. Son identité n'a pas été dévoilée, on ne sait donc pas s'il s'agit d'un élève, d'un professeur ou d'un membre du personnel.

Des dépistages prévus

Les parents d'élèves ont été convoqués ce lundi 5 juin à la salle des fêtes de Vinay pour faire le point sur la situation. Le message est clair : pas de panique, un seul cas a été détecté pour l'instant. En revanche, un quart des élèves, 150 sur les 600 du collège, va devoir se faire dépister, via une prise de sang et une radio des poumons. Un courrier va être envoyé aux familles cette semaine, le dépistage sera gratuit et pris en charge par le CLAT de Grenoble (centre de lutte anti-tuberculeuse).

Si le résultat est positif, la personne concernée sera isolée pendant trois semaines et traitée par des antibiotiques.

L'Isère plus touchée que la moyenne

L'Isère fait partie des départements les plus touchés en France par la recrudescence de cette maladie, dont on rappelle les symptômes : fatigue, quintes de toux avec du sang et perte de poids.