INFO FRANCE BLEU - Un cluster à l'hôpital de Carhaix

L'hôpital de Carhaix n'est plus épargné par la Covid-19. Alors qu'aucun salarié n'avait contracté le virus au printemps dernier, l'établissement fait désormais figure de foyer de contamination : 19 tests positifs ont été réalisés ces derniers jours au sein du personnel. D'autres résultats sont encore en attente. Seuls deux patients Covid+ sont actuellement hospitalisés sur le site.

Le CHRU appelle à "une extrême prudence"

"Pour nous c'est beaucoup, d'autant qu'il y en avait eu zéro sur la première vague. C'est un motif de vigilance et de rappel à l'extrême prudence, parce que la circulation virale est importante et les soignants ce sont aussi des citoyens, rappelle Eric Stindel, le président de la commission médicale d'établissement au CHRU de Brest. Il faut être extrêmement prudent quand on est au travail, quand on est dans des salles de pause un peu exigües. Il faut continuer à porter le masque et idéalement manger en alternance. On rappelle ces consignes très régulièrement."

Les agents malades peuvent travailler

Asymptomatiques dans la très grande majorité des cas, les agents porteurs du virus ont le droit de continuer à travailler, sous réserve d'appliquer scrupuleusement l'ensemble des mesures de protection.

Depuis le début de la crise sanitaire, 233 professionnels du CHRU de Brest ont été testés positifs, dont plus de la moitié (119) depuis début septembre.