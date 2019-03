INFO FRANCE BLEU : Une 2e IRM attendue à Coutances

Coutances, France

Le centre d'imagerie médicale de Coutances a obtenu l'autorisation de l'Agence régionale de santé pour installer une deuxième installation IRM, cinq ans après la mise en place de la première. Mais il va falloir être patient : cela nécessite des travaux et la construction d'une nouvelle salle à l'arrière du centre. Cette seconde IRM devrait être opérationnelle mi-2020.

Un mois d'attente pour les patients

Aujourd'hui, à Coutances, les patients doivent attendre près d'un mois pour passer une IRM. Le premier appareil installé en 2014, tourne pourtant à plein régime, 11 heures par jour, avec une moyenne de 35 à 38 patients, mais "cette première IRM ne suffit plus, les délais d'attente sont aujourd'hui beaucoup trop longs" selon le Dr Mokrane Sahel, radiologue et coordinateur médical du centre d'imagerie. Il espère réduire ce délai à une semaine, avec l'arrivée du second appareil.

L'IRM, un outil de plus en plus utilisé

L'IRM est un outil diagnostic qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment pour détecter les tumeurs, les infections ou les hémorragies.

"Il a une place prépondérante aujourd'hui dans la prise des charges des patients. Par exemple pour diagnostiquer le cancer du colon ou dans les pathologies du pelvis", explique le Dr Mokrane Sahel.

Autre raison avancée par le centre d'imagerie médicale de Coutances : les besoins augmentent car il y a une population vieillissante, "avec l'arrivée notamment de jeunes retraités qui s'installent ici".

Enfin, c'est aussi lié à l'importance de l'équipe qui devrait encore s'étoffer d'ici la fin de l'année 2019. " Notre centre compte 9 radiologues, bientôt 10. La qualité de vie ici attire les jeunes confrères mais également la complémentarité qu'il y a dans notre équipe, avec chacun ses spécialités et son parcours". Le radiologue espère que le renforcement de cet équipement IRM attirera dans le Coutançais des jeunes généralistes de plus en plus enclins à utiliser ce moyen de diagnostic.