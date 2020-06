Une crèche du centre-ville de Poitiers ferme ses portes après un cas de Covid-19

Un cas de COVID-19 a été déclaré au sein de la crèche Galipette, l'une des deux crèches du centre-ville de Poitiers. L’Agence Régionale de Santé (ARS) a décidé la fermeture de la structure.

Un membre du personnel qui devait subir une opération a réalisé une prise de sang comme le veut le protocole. Résultat : cet agent est porteur asymptomatique du Covid-19.

Le mail envoyé aux parents. - DR

L'ARS a organisé en fin de semaine le dépistage de la quinzaine d'enfants de l’unité concernée ainsi que de toutes les professionnelles de la crèche (une quinzaine de personnes). La direction Petite Enfance du CCAS a été contrainte de fermer l’établissement pour toute la semaine.

"On a été prévenu du jour au lendemain, sans solution de garde alternative... Alors que l'on travaille et quand on voit l'assouplissement des règles partout ainsi que les annonces du Président de la République, on hallucine et on se dit qu'il y a deux poids, deux mesures" gronde une maman qui a dû confier en urgence son bébé aux grands-parents qui habitent à 150 km de Poitiers.

Le CCAS a néanmoins délivré une attestation aux parents afin qu'ils puissent justifier auprès de leur employeur d'une absence pour garde d'enfants.

"Par ailleurs, nous gardons bon espoir de retrouver dès la semaine prochaine une capacité d'accueil élargie sur l'ensemble des crèches de la commune. Nous devrions progressivement pouvoir repasser de 304 à 584 places dans nos différentes structures" assure la directrice du CCAS de Poitiers, Gaëlle Perigaud-Morlat.