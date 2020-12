INFOGRAPHIE - Coronavirus : 14.595 nouvelles contaminations en 24 heures

La France a enregistré 14.595 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, davantage que mardi et largement au-dessus de l'objectif des 5.000 cas fixé par le gouvernement pour lever les mesures de confinement le 15 décembre, selon les données officielles publiées ce mercredi. "Il est possible que l'ouverture des activités culturelles soit reportée", a déjà prévenu un ministre, laissant entendre que les cinémas, théâtres et musées pourraient rester fermés. "Il pourrait être aussi décidé un couvre-feu avancé", a ajouté ce membre du gouvernement auprès de l'AFP, pour qui, en revanche, "il paraît difficile que les allègements annoncés sur les fêtes soient remis en cause".

Un peu plus de 3.000 patients en réanimation

25.558 lits sont occupés par des patients contaminés par le Covid-19 (-356 en 24 heures), dont 3.041 dans les services de réanimation, soit 47 de moins que la veille, un nombre proche du second objectif fixé par Emmanuel Macron le 24 novembre dernier, autour de 2.500-3.000 lits.

Au total, l'épidémie a fait 56.648 morts depuis mars en France, dont 296 de plus en 24 heures en milieu hospitalier.