INFOGRAPHIE - Coronavirus : 2.238 nouveaux cas en 24h

Ce mardi, la Direction générale de la Santé (DGS) publie son bulletin quotidien de suivi de l'épidémie : il y a eu 2.238 nouveaux cas de coronavirus qui ont été détectés sur les dernières 24 heures, un chiffre en forte hausse par rapport à ce lundi. 27 nouveaux foyers épidémiques sont également en cours d'investigation.

493 nouveaux cas avaient été détectés lundi, 3.310 ce samedi et 3.015 dimanche. Le chiffre de samedi était le plus élevé depuis la levée du confinement, à l'échelle nationale en mai. En revanche, le nombre d'hospitalisations est en baisse avec 4925 hospitalisations en cours, 100 de moins en 24h. 380 personnes sont en réanimation, soit 4 de moins en 24h.

Le seuil de 3% de cas positifs atteint

Si le nombre d'hospitalisations est en baisse, c'est le taux de positivité des tests qui inquiète. Il est désormais de 3%. C'est-à-dire que 3% des personnes testés se sont révélées positives au test PCR, ce test qui peut dire si la personne est porteuse de la Covid-19 grâce à un prélèvement nasal. 28 départements sont en situation élevée (les Bouches-du-Rhône, Paris et la Guyane) ou modérée. Ces départements sont l'Essonne, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, la Haute-Savoie, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, le Loiret, la Mayenne, Mayotte, la Meurthe et Moselle, le Nord, l'Oise, La Réunion, le Rhône, la Sarthe, la Seine-et-Marne, l'Alpes-Maritimes, le Var, le Vaucluse, le Val d’Oise, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de Seine, le Val-de-Marne et les Yvelines.

Pour éviter la propagation du virus, la ministre du Travail Elisabeth Borne a annoncé ce mardi que le port du masque serait obligatoire en entreprise à partir du 1er septembre, à l'exception des bureaux individuels. Une mesure qui sera donc applicable dans les opens spaces, les couloirs, les salles de réunion, les ascenseurs ou les vestiaires. Des dérogations seront possibles après avis des autorités de santé.