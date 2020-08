INFOGRAPHIE - Coronavirus : 4.771 nouveaux cas en 24h, progression inédite depuis mai

Dans son dernier bulletin quotidien de suivi de l'épidémie de coronavirus, publié ce mercredi, la Direction générale de la Santé (DGS) annonce qu'il y a eu 4.771 nouveaux cas de coronavirus qui ont été détectés sur les dernières 24 heures. C'est la première fois que la barre des 4.000 nouveaux cas est franchie depuis le déconfinement.

33 nouveaux foyers épidémiques sont également en cours d'investigation. 12 personnes sont mortes de la maladie ces dernières 24h, portant le nombre total de décès à 30.480. Hier, 3.776 nouveaux cas avaient été détectés, 2.238 nouveaux cas ce mardi, 493 nouveaux cas lundi. En revanche, le nombre d'hospitalisations est en baisse avec 4.748 hospitalisations en cours, 58 de moins en 24h. Le nombre de patients en réanimation (380) a légèrement augmenté par rapport à la veille (374).

La transmission du virus s'accélère

Le taux de positivité atteint désormais 3,3%. C'est-à-dire que 3,3% des personnes testés se sont révélées positives au test PCR, ce test qui peut dire si la personne est porteuse de la Covid-19 grâce à un prélèvement nasal. 31 départements sont en situation de vulnérabilité élevée ou modéré.

Les départements en situation de vulnérabilité élevée sont désormais les Bouches-du-Rhône, la Guyane, l'Hérault, Paris, la Sarthe, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, soit quatre de plus qu'hier. Les départements en situation de vulnérabilité modérée sont les Alpes-Maritimes, l'Aube, l'Essonne, le Gard, la Gironde, la Haute-Garonne, la Haute-Savoie, les Hautes Pyrénées, les Hauts-de Seine, l'Ille-et-Vilaine, le Loiret, la Mayenne, Mayotte, la Meurthe et Moselle, le Nord, l'Oise, la Réunion, le Rhône, la Seine et Marne, le Tarn, le Val d’Oise, le Var, le Vaucluse, les Yvelines.