Comme chaque soir, Santé Publique France dévoile les chiffres quotidiens du coronavirus : ce mardi, on déplore 472 décès supplémentaires en une journée à l'hôpital. Plus de 31.000 malades sont hospitalisés, on se rapproche du pic observé en avril dernier.

Coronavirus : 472 décès à l'hôpital et plus de 22.000 nouveaux cas en 24 heures en France

Ces dernières 24 heures, 472 malades du coronavirus sont décédés à l'hôpital, selon les chiffres publiés ce mardi par Santé Publique France. 754 morts supplémentaires ont été enregistrés dans les Ehpad et établissements médico-sociaux entre le 6 novembre et ce mardi. Mais l'organisme indique que cette forte augmentation est due à une mise à jour des données. Au total, on dénombre désormais 42.207 morts depuis le début de l'épidémie en France.

1.829.659 cas ont été officiellement détectés en France depuis le mois de mars, soit 22.180 de plus depuis la veille. Le taux de positivité des tests est désormais de 19,6%.

Plus de 31.000 patients hospitalisés

Selon Santé publique France, 31.505 malades du coronavirus sont actuellement hospitalisés en France, soit 380 lits supplémentaires occupés en une journée. On se rapproche du pic enregistré le 14 avril dernier, avec 32.292 patients dans les hôpitaux français. Sur les sept derniers jours, en moyenne, 2.846 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées par jour, un chiffre en légère baisse.

Parmi ces patients hospitalisés, 4.750 sont en réanimation. On dénombre 473 nouvelles hospitalisations dans ces services en une journée.

Plus de 50 millions de cas dans le monde

Selon un comptage réalisé par l'AFP, plus de 50 millions de cas de coronavirus ont été officiellement enregistrés dans le monde depuis le début de la pandémie. 1.251.980 décès ont également été recensés. L'Europe, avec 12,6 millions de cas confirmés (pour plus de 305.000 décès), est la région du monde la plus touchée, devant l'Amérique latine et les Caraïbes (11,6 millions de cas, 411.000 décès) et l'Asie (11 millions de cas, près de 177.000 décès).