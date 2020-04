INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 48 hospitalisations de moins en 24h, la baisse se poursuit

La baisse du nombre de personnes hospitalisées se poursuit ce jeudi en Nouvelle-Aquitaine. A 10h30, 615 personnes étaient recensées, soit 48 de moins que la veille à la même heure. 61 sont sorties guéries. 11 personnes y sont mortes : quatre patients en Gironde, deux dans le Lot-et-Garonne, en Corrèze, et en Charente-Maritime, et le dernier dans les Deux-Sèvres.

Un décès signalé de pensionnaires d'Ehpad

1 décès de pensionnaire d'Ehpad a été notifié à l'hôpital dans les 24 heures précédentes, ce qui porte le total à 187‬ personnes décédées dans des établissements ou à l'hôpital depuis le début de l'épidémie.

Enfin, 33 nouveaux cas confirmés ont été recensés par Santé publique France dans la région le 29 avril, ce qui porte le total à 4 647 depuis le début de l’épidémie. (Pour rappel : ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville. Les chiffres des départements comprennent des cas n’ayant pas été encore géolocalisés et attribués au département du laboratoire qui a réalisé le test.)

La carte provisoire du déconfinement dévoilée

Le ministère de la Santé a dévoilé ce jeudi soir la carte indicative et provisoire en vue du déconfinement en France. En Nouvelle-Aquitaine, la Dordogne est classée orange, et le reste de la région en vert.Cette carte est une synthèse entre la circulation du coronavirus et les tensions sur les capacités en réanimation par département.