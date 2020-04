INFOGRAPHIE - Coronavirus en Nouvelle-Aquitaine : 700 personnes hospitalisées, le bilan de l'ARS ce mercredi

L'épidémie de Covid-19 continue de progresser dans notre région. L'ARS parle dans son communiqué de ce mercredi soir de 700 personnes hospitalisées actuellement (données Santé Publique France du 1er avril à 14h), dont 215 personnes en réanimation ou en soins intensifs. Il y a donc 28 hospitalisations de plus que la veille.

Selon les chiffres communiqués par l'ARS, au 29 mars au soir, la région disposait de 565 lits de réanimation. Seuls 131 étaient encore libres après l'arrivée de nouveaux malades, déplacés du Grand Est pour désengorger les hôpitaux. Environ un quart des lits de réanimation (434 sur 565) étaient occupés avait alors déclaré Michel Laforcade, directeur général de l'ARS de la Nouvelle-Aquitaine.

En comparaison, au 21 mars, 38 lits de réanimation étaient occupés en Nouvelle-Aquitaine. Le nombre de lits disponibles change chaque jour, en fonction des entrées et sorties de patients. Pour rappel, le gouvernement avait demandé la déprogrammation des interventions chirurgicales non-urgentes le 13 mars dernier.

Nombre de cas confirmés et décès

82 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie, soit quatre de plus que la veille à la même heure. 414 personnes sont, elles, sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de cas confirmés continue également de grimper, avec 129 cas supplémentaires en 24h recensés par Santé publique France le 31 mars. Le total se porte donc à 1.845 cas confirmés dans la région depuis le début de l'épidémie (pour rappel, ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville).

Des soignants de la Nouvelle-Aquitaine en renfort

Dans son point presse de ce mercredi soir, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a annoncé que les régions Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Paca vont envoyer 320 infirmiers et soignants pour épauler le personnel des régions les plus en difficulté, notamment l'Ile-de-France et le Grand Est.