La Direction générale de la Santé indique ce dimanche soir que 3.015 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés en France en une journée. L'épidémie a fait 30.410 morts depuis le mois de mars, soit 16 de plus que vendredi dernier.

INFOGRAPHIE - Coronavirus : encore plus de 3.000 nouvelles contaminations enregistrées ce dimanche 16 août

La Direction générale de Santé le répète depuis quelques jours maintenant : la circulation du virus s'intensifie en France. En 24 heures, plus de 3.000 nouveaux cas ont été détectés, dans la même dynamique que ce samedi, avec plus de 3.300 cas supplémentaires. Il y a toujours 263 clusters actifs en France, soit 17 de plus recensés en 24h. Le taux de positivité des tests est de 2,8% selon les derniers chiffres arrêtés au 16 août.

Nouvelle hausse du nombre de patients en réanimation

Au total, 4.860 malades sont encore hospitalisés pour une infection Covid-19. Cela représente trois nouvelles admissions en une journée. Les patients placés en réanimation sont eux aussi nombreux que la veille : 376 ce dimanche, comme ce samedi.

Depuis le début de l'épidémie, 30.410 personnes sont décédées en France, soit un décès de plus par rapport à ce samedi. 19.905 malades sont morts au sein des établissements hospitaliers et 10.505 en établissements sociaux et médico-sociaux (ces chiffres seront actualisés ce mardi).

La circulation du virus se poursuit

La Direction générale de la Santé indique que la circulation du virus s'intensifie "notamment chez les jeunes et dans certaines régions et les métropoles de Paris et Marseille sont toujours classées en circulation active du virus".

Les autorités rappellent que le port du masque "est un geste de bon sens dans les lieux bondés et lorsque la distance minimale d'un mètre ne peut être respectée".