INFOGRAPHIE - Coronavirus : l'épidémie en chiffres dans la Marne et les Ardennes

En Champagne-Ardenne, la Marne reste le département le plus touché par l'épidémie de coronavirus avec 104 décès. Les autres départements ne sont pas épargnés. Mais au bout du premier mois, l'épidémie semble plafonner avec un nombre d'hospitalisations qui stagne dans les Ardennes et la Marne.

Il y a un peu plus d'un mois, le premier cas de coronavirus était diagnostiqué dans la Marne. Depuis l'épidémie a pris de l'ampleur. La région Grand Est a été l'une des plus touchée, en tous cas le plus rapidement. Depuis on a les yeux rivés sur les chiffres quotidiens de l'épidémie pour tenter de mesurer son évolution. Voici en 4 graphiques et tableaux une photographie de l'évolution de l'épidémie dans la Marne et les Ardennes.

Toujours un nombre important de décès

Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, l'épidémie de coronavirus a tué 1.781 personnes dans les hôpitaux du Grand Est, dont 104 dans la Marne et 7 dans les Ardennes. A ce bilan, s'ajoute le nombre de décès dans les Ephad ou structures médico-sociales.

Depuis la publication de ces chiffres, les Ardennes ont enregistré 4 décès supplémentaires en 24 heures, ont un en EHPAD. C'est le plus lourd bilan quotidien en terme de décès qu'ait connu le département des Ardennes depuis le début de l'épidémie.

Des hospitalisations qui semblent se stabiliser

Les hospitalisations se stabilisent. Dans les Ardennes, 18 patients Covid-19 sont toujours en réanimation, tandis qu'avec 58 malades, le service des maladies infectieuses compte 4 hospitalisés de moins ces dernières 24 heures.

Dans la Marne, le département le plus touché de Champagne-Ardenne, il y a 374 personnes hospitalisées dont 63 en réanimations.

La typologie des personnes touchées

Les classes d'âge au dessus de 50 ans sont les plus touchées par l'épidémie dans la région du Grand Est.

Distribution des patients hospitalisés pour Covid-19 dans le Grand Est au 7 avril - Santé Publique France

La situation dans les Ehpad

Les Ehpad de Champagne-Ardenne sont fortement touchés comme dans tout le Grand Est avec un nombre important de malades et de décès. Au 8 avril, dans les 28 Ehpad touchés de la Marne, il y avait 443 cas recensés chez les résidents et 219 cas chez le personnel soignant. 34 résidents sont hospitalisés. 42 résidents sont décédés en EHPAD dans la Marne.

5 Ehphad sont atteints dans les Ardennes, avec 36 cas recensés chez les résidents et 48 cas chez le personnel soignant. 2 résidents sont hospitalisés. 2 résidents sont décédés dans des EHPAD des Ardennes.

Situation du Covid-19 dans les Ehpad du Grand Est au 8 avril - Santé Publique France

Dans les autres établissements médico-sociaux qui sont au nombre de 5 dans la Marne, il y a 19 cas chez les résidents dont 2 hospitalisés et 26 cas chez le personnel soignant. Dans les Ardennes, où on recense 4 structures, il y a 3 cas chez les résidents et 19 chez le personnel et aucun n'est hospitalisé.