INFOGRAPHIE - Coronavirus : l'épidémie en chiffres en Moselle

La Moselle reste l'un des département le plus touché de France par l'épidémie de coronavirus. 414 personnes sont décédés depuis le début de l'épidémie et le nombre d'hospitalisation est toujours au dessus de 1 000. Au bout du premier mois, l'épidémie semble malgré tout plafonner.

Il y a un peu plus d'un mois, le premier cas de coronavirus était diagnostiqué en Moselle. Depuis l'épidémie a pris de l'ampleur. La région Grand Est a été l'une des plus touchée, en tous cas le plus rapidement. Depuis en Moselle, comme dans les autres départements de France, on a les yeux rivés sur les chiffres quotidiens de l'épidémie pour tenter de mesurer son évolution. Voici en 4 graphiques et tableaux une photographie de l'évolution de l'épidémie en Moselle.

Toujours un nombre important de décès

Selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France, l'épidémie de coronavirus a tué 1.781 personnes dans le Grand Est, dont 414 en Moselle. En 24 heures, il y a eu 25 nouvelles victimes dans notre département.

Des hospitalisations qui semblent se stabiliser

Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est retombé à 167 dans les hôpitaux mosellans : c'est 6 lits libérés en une journée. Le nombre d'hospitalisations a lui aussi baissé passant de 1.021 à 1.002 en Moselle. Depuis le début de l'épidémie, 692 personnes sont retournées à domicile suite à leur hospitalisations.

La typologie des personnes touchées

Les classes d'âge au dessus de 50 ans sont les plus touchées par l'épidémie dans la région du Grand Est.

Distribution des patients hospitalisés pour Covid-19 dans le Grand Est au 7 avril - Santé Publique France

La situation dans les Ehpad

Les Ehpad du Grand Est sont fortement touchés en Moselle comme dans tout le Grand Est avec un nombre important de malades et de décès. Au 8 avril, dans les 67 Ehpad de Moselle, il y a 700 cas recensés chez les résidents dont 70 hospitalisés. Du côté des soignants ont dénombre 341 personnes touchées dont 2 hospitalisées. Il y a à la date du 8 avril, 74 décès recensés dans les Ehpad de Moselle.

Situation du Covid-19 dans les Ehpad du Grand Est au 8 avril - Santé Publique France

Dans les autres établissements médico-sociaux qui sont au nombre de 17 en Moselle, il y avait 58 cas chez les résidents dont 14 hospitalisés et 50 cas chez les soignants dont 1 hospitalisation.