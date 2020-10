42.032 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures, selon les chiffres publiés ce vendredi soir par Santé Publique France. Il s'agit là d'un nouveau record, on dépasse ainsi le million de cas confirmés par test dans l'Hexagone.

INFOGRAPHIES - Coronavirus : la France franchit le cap du million de cas, avec plus de 42.000 en une journée

Ces dernières 24 heures, 42.032 nouvelles contaminations au coronavirus ont été détectées en France, selon le bulletin publié ce vendredi soir par Santé Publique France. Il s'agit là d'un nouveau record. Jeudi déjà, plus de 40.000 nouveaux cas avaient été enregistrés. Cela porte à 1.041.075 le nombre total de cas de Covid-19 confirmés par test en France depuis le début de l'épidémie.

En moyenne, sur les sept derniers jours, les autorités annoncent 29.472 nouvelles contaminations par jour. C'est aussi un record.

Près de 15.000 patients hospitalisés

14.985 malades du coronavirus sont actuellement hospitalisés pour une infection au Covid-19, cela représente 976 lits occupés en plus ces dernières 24 heures. On dénombre également plus de 2.000 nouvelles admissions en France.

2.432 de ces patients ont été placés en réanimation, soit 122 de plus en une journée. Quasiment 300 personnes ont été admises dans ces services depuis jeudi.

Santé Publique France enregistre 184 décès supplémentaires en 24 heures à l'hôpital. Au total, 34.484 malades sont morts du coronavirus en France, 23.358 à l'hôpital, et 11.126 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

Les chiffres clés de l'épidémie de coronavirus en France au 23 octobre 2020 © Visactu

"Nous n'avons d'autre choix que de réduire notre vie sociale au maximum"

En visite au centre hospitalier René-Dubos de Pontoise, dans le Val d'Oise, Emmanuel Macron a souligné qu'il était "trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux ou plus larges". A partir de ce vendredi soir minuit, 38 nouveaux départements vont être soumis à un couvre-feu.

"Dans la phase où nous sommes, nous n'avons d'autre choix, compte tenu du nombre d'infections par jour, que de réduire notre vie sociale au maximum (...) si on veut vraiment préserver notre système de santé et nos concitoyens", a insisté le chef de l'Etat. Selon lui, il faudra vivre avec le virus "au mieux jusqu'à l'été 2021".

"Nous aurons en milieu de la semaine prochaine une vision plus claire de l'impact des mesures que nous avons prises et nous aurons des décisions à prendre les prochaines semaines pour ajuster les choses", a ajouté Emmanuel Macron, invitant les Français à "faire corps avec l'ensemble du personnel soignant".