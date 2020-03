INFOGRAPHIE - Coronavirus : 63 nouveaux cas confirmés en Nouvelle-Aquitaine ce jeudi, un décès à Pau

Selon le dernier bilan de l'ARS ce jeudi soir, 63 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés, soit 305 cas au total en Nouvelle-Aquitaine. Un homme de 66 ans est mort à l'hôpital de Pau ce jeudi. Le Lot-et-Garonne et la Gironde sont les départements les plus touchés.

L'épidémie de coronavirus continue de progresser en Nouvelle-Aquitaine, mais moins rapidement que dans d'autres régions. Selon le dernier bilan ce jeudi soir de l'Agence Régionale de Santé, valable pour la journée de mercredi, 63 nouveaux cas ont été recensés, soit 305 cas au total. Le département du Lot-et-Garonne et la Gironde sont les plus touchés, avec 59 et 54 cas.

Un malade est mort dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui porte à trois le nombre de décès dus au Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit, précise l'ARS, d’un homme de 66 ans qui était hospitalisé dans le service de maladies infectieuses du Centre hospitalier de Pau. "Son terrain clinique était très défavorable en raison d’une polypathologie nécessitant une prise en charge palliative. Il a été confirmé positif au test Covid19 hier et est décédé ce jour", conclut ce jeudi soir l'Agence Régionale de Santé.

Le nombre de cas par département

Charente : 5

: 5 Charente-Maritime : 33

: 33 Corrèze : 12

: 12 Creuse : 5

: 5 Dordogne : 7

: 7 Gironde : 54

: 54 Landes : 14

: 14 Lot-et-Garonne : 59

: 59 Pyrénées-Atlantiques : 27

: 27 Deux-Sèvres : 7

: 7 Vienne : 33

: 33 Haute-Vienne : 8

41 cas confirmés sont en cours de rattachement à leur département de domiciliation ou sont des personnes vivant en dehors de la région.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

L'ARS précise que les testsCovid-19 sont destinés désormais en priorité à quatre types de populations :