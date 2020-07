INFOGRAPHIE - Coronavirus : les chiffres du jeudi 30 juillet

Selon les chiffres publiés par la Direction générale de la Santé ce jeudi soir, seize patients sont décédés ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. Le bilan global s'élève à 30.254 morts depuis début mars, dont 19.739 personnes au sein des établissements hospitaliers. Les chiffres concernant les établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, seront actualisés le 4 août.

Le nombre de malades hospitalisés s'élève à 5.375 dont 381 en réanimation.

Coronavirus : les chiffres clés de l'épidémie en France au 30 juillet 2020 © Visactu

Accélération du nombre de cas

La circulation du virus est soutenue "avec un nombre de cas quotidiens en augmentation et supérieur à 1.000", note la Direction générale de la Santé. La France a recensé 1.377 cas supplémentaires en l'espace de 24 heures, portant à 186.573 le nombre de cas confirmés depuis le début de l'épidémie, annonce ce jeudi Santé publique France.

Sur la semaine du 21 au 27 juillet, le taux d’incidence hebdomadaire national dépasse le seuil de vigilance de 10 cas pour 100.000 habitants et s’établit à 10.2 contre 5.7 il y a 3 semaines. Il est en augmentation de 78 %, avec une accélération à la hausse cette semaine.

La DGS appelle les Français à agir "individuellement et collectivement" et à être particulièrement vigilants, notamment lors des événements familiaux et amicaux, les grands rassemblements cultuels et festifs qui "sont particulièrement à risque".