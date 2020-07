INFOGRAPHIE - Coronavirus : les chiffres du mardi 28 juillet

Selon les chiffres publiés par la Direction générale de la Santé ce mardi soir, quatorze patients sont décédés ces dernières 24 heures dans les hôpitaux. Le bilan global s'élève à 30 223 morts depuis début mars, dont 19 708 personnes au sein des établissements hospitaliers et 10 515 en établissements sociaux et médico-sociaux

Le nombre de malades hospitalisés s'élève à 5 551 dont 385 malades en réanimation. 4 régions (Ile de France, Grand-Est, Hauts-de-France et Guyane) regroupent 70% des patients hospitalisés en réanimation. En Outre-Mer, on relève 190 hospitalisations, dont 36 en réanimation.

Le nombre de tests réalisés augmente depuis plusieurs semaines et frôle désormais les 500 000 par semaine avec un taux de positivité à 1.3%. L’incidence hebdomadaire atteint les 9 cas / 100 000 habitants et le R, le taux de reproduction reste à 1.3. Chaque jour, plus d’une centaine de personnes malades Covid-19 sont admises à l’hôpital.