INFOGRAPHIE - Coronavirus : les hospitalisations repartent à la hausse dans les Hauts-de-France

Le coronavirus circule de plus en plus dans les Hauts-de-France. Cette fois, un signe ne trompe pas. Les hospitalisations repartent à la hausse dans la région. 699 personnes sont hospitalisées au dimanche 27 septembre, selon Santé Publique France. C'est 273 de plus qu'au 1er septembre.

On compte 97 patients en réanimation au dimanche 27 septembre contre 29 le 1er septembre, soit 72 de plus en moins d'un mois. La tendance est donc bien à la hausse dans les Hauts-de-France alors qu'elle était à la baisse depuis plusieurs mois.

Evidemment, on est loin du pic de l'épidémie avec 2.552 personnes hospitalisées le 14 avril 2020 et 583 personnes en réanimation le 7 avril. Ce sont les chiffres les plus élevés atteints dans les hopitaux depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Dans les Hauts-de-France, le coronavirus a fait 2.004 morts depuis le début de la crise sanitaire. Ce sont les plus âgés qui sont les plus touchés, en particulier les plus de 80 ans. Mais le virus a frappé les tranches d'âges plus jeunes. Jetez un oeil à notre infographie pour connaitre les détails.