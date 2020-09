INFOGRAPHIE - Coronavirus : les hospitalisations repartent à la hausse en Normandie

Le coronavirus circule de plus en plus en Normandie. Il y a un signe ne trompe pas. C'est le nombre d'hospitalisations et de patients atteints de la Covid-19 placés en réanimation.

En Normandie, 225 personnes sont hospitalisées au dimanche 27 septembre, selon Santé Publique France. C'est 160 de plus qu'au 1er septembre.

On compte 35 patients en réanimation au dimanche 27 septembre contre 2 seulement le 1er septembre, soit 33 de plus en moins d'un mois. La tendance est donc bien à la hausse en Normandie alors qu'elle était à la baisse depuis plusieurs mois.

La situation département par département

C'est le département de Seine-Maritime qui est le plus touché avec 110 personnes hospitalisées et 17 patients en réanimation. L'Eure est juste derrière avec 55 hospitalisations et 8 patients en réanimation. Vient ensuite le Calvados avec 31 hospitalisations et 7 patients en réanimation. La Manche compte 15 patients hospitalisés et deux en réanimation. Dans l'Orne, la situation est restée stable en septembre avec 14 personnes hospitalisées et une seule personne en réanimation

On est loin du pic de l'épidémie

En Normandie, on est loin du pic de l'épidémie avec 741 personnes hospitalisées le 9 avril 2020 et 225 personnes en réanimation le 7 avril. Ce sont les chiffres les plus élevés atteints dans les hopitaux de la région depuis le début de l'épidémie de Covid-19.

Dans la région, le coronavirus a fait 468 morts depuis le début de la crise sanitaire. Ce sont les plus âgés qui sont les plus touchés, en particulier les plus de 80 ans. Mais le virus a frappé les tranches d'âges plus jeunes. Jetez un oeil à notre infographie pour connaitre les détails.