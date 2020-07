INFOGRAPHIE - Coronavirus : légère reprise de l'épidémie, le taux de reproduction en rouge dans trois régions

France

Le taux de reproduction du virus, le "R0", est important en Bretagne, à la Réunion et en PACA selon les derniers chiffres de l'épidémie publiés ce jeudi par le ministère de la Santé et Santé publique France. Signe que le virus circule encore. On fait le point sur ces indicateurs.