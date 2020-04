Après cinq semaines de confinement, où en est l'épidémie de coronavirus dans les Hauts-de-France ? Selon les chiffres publiés lundi par l'ARS, elle a fait 1.127 morts dans notre région. Plus de 2.500 personnes sont actuellement hospitalisées dont 473 en réanimation, 70 de moins en une semaine.

INFOGRAPHIES - Coronavirus : moins de patients en réanimation, plus de 1.100 décès dans les Hauts-de-France

Cela fait maintenant cinq semaines que le confinement est entré en vigueur en France. Et il continue de faire son effet dans les Hauts-de-France puisque le nombre de patients en réanimation baisse.

Actuellement, 473 personnes sont hospitalisées dans un service de réanimation ou en soins intensifs, selon les chiffres publiés lundi soir par l'agence régionale de santé. C'est 70 patients de moins qu'il y a une semaine.

Dans les Hauts-de-France, 2.578 personnes sont hospitalisées pour un Covid-19 dont 473 en réanimation © Radio France - Eric Turpin

Le nombre d'hospitalisation ne faiblit pas mais il est relativement stable depuis une semaine. 2 578 personnes atteintes du Covid-19 sont actuellement hospitalisées dans les Hauts-de-France. L'épidémie continue de sévir dans notre région avec 9 735 cas confirmés, selon l'agence régionale de santé. C'est pratiquement 2.000 personnes de plus en une semaine.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, plus de 2.900 personnes sont sorties guéries de l'hôpital et rentrées chez elles.

1 127 décès en cinq semaines à l’hôpital

Depuis le début de l'épidémie, le Covid-19 a fait 1 127 morts dans les hôpitaux de la région, soit 254 de plus en une semaine. C'est le département du Nord qui est le plus touché (368 décès), suivi du département de l'Oise (278 morts), de l'Aisne (175), du Pas-de-Calais (155) et de la Somme (151). Dans les dernières 24 heures, 33 personnes sont décédées du coronavirus dont un médecin généraliste exerçant à Villers-Outréaux dans le Nord.

Dans les Hauts-de-France, on recense 1.127 décès à l’hôpital depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 33 de plus en vingt-quatre heures © Radio France - Eric Turpin

358 morts dans les maisons de retraites

Parmi les quelques 40 000 résidents des Ehpad de la région, on recense 3 892 cas confirmés ou possible. 358 personnes sont décédées dans la structure. 239 autres décès sont intervenus à l'hôpital (Ils sont pris en compte dans le nombre de décès à l’hôpital).