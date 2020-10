20.468 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en une journée en France, selon les chiffres dévoilés ce mardi soir par Santé Publique France. On dénombre également 163 décès supplémentaires en 24 heures.

INFOGRAPHIE - Coronavirus : plus de 20.000 nouveaux cas et 163 décès en 24 heures en France

Plus de 20.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures en France.

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus reprend sa progression en France, avec 20.468 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures en France, selon les derniers chiffres publiés ce mardi soir par Santé Publique France. Le taux de positivité des tests continue également d'augmenter, passant à 13,6% ce mardi contre 13,4% la veille.

1.829 clusters sont en cours d'investigation en France, dont 389 en Ehpad. Cela représente 148 nouveaux foyers épidémiques enregistrés en une journée.

163 décès supplémentaires

L'épidémie de coronavirus a fait 33.885 morts depuis le mois de mars dernier, soit 163 nouveaux décès ces dernières 24 heures.

12.435 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection au Covid-19, soit 795 lits occupés en plus en une journée. On dénombre également près de 2.000 nouvelles admissions. 2.168 de ces malades sont placés en réanimation, cela représente 78 patients supplémentaires dans ces services depuis lundi. Un nombre qui va "continuer à augmenter dans les deux prochaines semaines (du fait du délai entre la contamination et les complications)", a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran.

En région parisienne par exemple, avec "655 malades en réanimation Covid+ ce (mardi) matin", soit 110 de plus que vendredi, "les chiffres montent désormais très vite, trop vite", s'est alarmé le directeur de l'ARS de la région, Aurélien Rousseau. Le gouvernement a averti que les couvre-feux décidés dans huit métropoles n'auront pas d'effet avant deux à trois semaines.

Le taux d'incidence augmente

Le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas sur sept jours pour 100.000 habitants, dépasse le seuil d'alerte maximale (250) dans 22 départements au 16 octobre, contre 10 une semaine plus tôt. Au plus haut dans certaines métropoles touchées par le couvre-feu, comme à Saint-Etienne (716), Lille (675), Lyon (582), Grenoble (460), le taux d'incidence est aussi en hausse à Clermont-Ferrand (322), Tours (237) ou Nantes (194).

Dans l'Eurométropole de Strasbourg, où il frôle désormais le seuil d'alerte maximale, le taux d'incidence "double chaque semaine", sopuligne de son côté l'ARS du Grand est.