INFOGRAPHIE - Coronavirus : plus de 26.000 nouveaux cas en 24 heures en France

Plus de 26.000 nouveaux cas ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures (illustration).

Au total, 2.600.498 cas ont été enregistrés en France depuis le mois de mars, soit 26.457 de plus ces dernières 24 heures, annonce Santé publique France dans son bulletin ce mercredi soir. Un chiffre qui a plus que doublé en une journée, on dénombrait en effet 11.395 nouvelles contaminations mardi. Mais les autorités expliquent que "le nombre de cas positifs communiqué ce jour intègre le rattrapage de données de la veille qui n’avaient pu être intégrées dans la base".

64.381 malades atteints d'une infection au Covid-19 sont morts depuis le début de l'épidémie en France, dont 44.601 à l'hôpital. Cela représente 304 décès supplémentaires dans les hôpitaux en une journée, contre 388 la veille

Baisse des hospitalisations

24.560 patients touchés par le coronavirus sont actuellement hospitalisés dans l'Hexagone, soit seulement 183 lits occupés en moins en une journée. Le nombre de nouvelles hospitalisations baisse lui aussi ces dernières 24 heures, passant de 1.627 mardi à 1.404 ce mercredi.

Parmi ces patients, 2.652 sont placés en réanimation, ce qui représente 14 malades en moins en une journée. 209 nouveaux patients sont arrivés dans ces services en 24 heures, contre 251 la veille.

Le taux de positivité des tests, la proportion du nombre de personnes positives par rapport au nombre total de personnes testées, est à 2,9% ce mercredi.