Plus de 46.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon les chiffres publiés ce dimanche soir par Santé Publique France. On dénombre également 231 décès supplémentaires par rapport à la veille.

Coronavirus : plus de 46.000 nouveaux cas en 24 heures en France

Plus de 46.000 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées en France ces dernières 24 heures (illustration).

46.290 nouveaux cas de coronavirus en France ces 24 dernières heures, selon le bulletin publié ce dimanche soir par Santé Publique France. Un chiffre en hausse par rapport à samedi, où on dénombrait plus de 35.000 nouvelles contaminations. Au total, les autorités dénombrent plus de 1.400.000 cas confirmés depuis le début de l'épidémie dans notre pays.

Le taux de positivité des tests continue lui sa progression, atteignant 20,4% ce dimanche, contre 20,2% samedi.

Plus de 3.500 patients en réanimation

24.031 malades du Covid-19 sont actuellement hospitalisés en France, soit près d'un millier de lits occupés en plus en une journée. 3.578 d'entre eux ont été placés en réanimation. Ces services enregistrent 289 nouvelles admissions en une journée, un chiffre en baisse par rapport à samedi. En tenant compte des sorties, le nombre de patients du Covid-19 actuellement en réanimation a augmenté de 126 en 24 heures.

Le nombre de lits de réanimation, déjà relevé de 5.100 à 5.800 après la première vague épidémique, était monté à 6.400 en début de semaine et devrait bientôt dépasser 7.000, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Au total, l'épidémie a entraîné la mort de 37.019 morts, dont 231 nouveaux décès en une journée à l'hôpital, selon les données fournies par Santé Publique France.