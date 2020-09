INFOGRAPHIE - Coronavirus : plus de 9.500 nouveaux cas en 24 heures en France

9.784 nouvelles contaminations au coronavirus Covid-19 ont été enregistrées en France en 24 heures indique l'agence Santé publique France ce mercredi. Le taux de positivité des tests est stable à 5,4%. 77 nouveaux foyers épidémiques ont été détectés en 24 heures. Au total, 862 clusters sont en cours d'investigation.

L'état d'urgence sanitaire a cependant été levé à Mayotte et en Guyane, du fait d'une évolution plus favorable de la situation sanitaire. "L'évolution sanitaire dans ces territoires permet de mettre fin dès aujourd'hui à l'état d'urgence, et à Mayotte et la Guyane de rentrer dans le régime transitoire, c'est-à-dire le même régime que le reste du pays", a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, à l'issue du Conseil des ministres.

46 décès en 24 heures

2.976 patients ont été hospitalisés au cours des sept derniers jours selon l'agence. 263 personnes ont été admises depuis mardi. Au total, 508 malades sont en réanimation, 29 de plus que la veille.

46 décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés, ce qui porte le bilan à 31.045 morts depuis le début de l'épidémie en France.