INFOGRAPHIE - Coronavirus : 63 décès et près de 14.000 nouveaux cas en une journée en France

La France a enregistré 13.970 nouveaux cas de contamination par le coronavirus en 24 heures, et 63 nouveaux décès, indique Santé Publique France (SPF) ce jeudi soir. 1.234 cas de contamination groupés, ou "clusters", sont en cours d'investigation (+ 78 en 24 heures), dont 239 en Ehpad.

Le taux de positivité des tests est stable, à 7,6% au niveau national. Il est plus élevé en Ile-de-France et atteint désormais 10,6%. L'épidémie a fait au total au moins 32.019 morts, dont 21.327 à l'hôpital.

844 personnes hospitalisées en réanimation sur les sept derniers jours

Sur les sept derniers jours, 3.998 personnes ont été hospitalisées en France en raison du Covid-19, dont 844 en réanimation. Ces données étaient de respectivement 3.945 et 826 mercredi. Lors du pic de l'épidémie début avril, 7.000 malades étaient en réanimation. Mais les chiffres progressent rapidement : on comptait 500 cas graves en réanimation début septembre.

Lors de son point hebdomadaire, le ministre de la Santé Olivier Véran a évoqué une situation préoccupante à Lille, Lyon, Grenoble, Toulouse, Saint-Etienne et surtout à Paris et en petite couronne. La capitale et les départements limitrophes pourraient être à leur tour placés en "zone d'alerte maximale" dès lundi. La métropole d'Aix-Marseille et la Guadeloupe restent en "zone d'alerte maximale", synonyme de fermeture totale des bars et restaurants, le temps d'évaluer l'efficacité des dispositions déjà annoncées la semaine dernière a précisé le ministre.