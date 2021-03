INFOGRAPHIE - Coronavirus : quand pourrez-vous vous faire vacciner ?

Un peu plus de 3 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la Covid-19 en France depuis le 27 décembre. Réservée en priorité aux personnes âgées et aux soignants, la vaccination est, depuis mardi, étendue à deux millions et demi de personnes supplémentaires avec l'élargissement des critères pour bénéficier du sérum d'AstraZeneca. "En mars, nous devrions être en mesure de proposer 6 millions de primo-injections supplémentaires pour les Français, ce qui portera à 9 millions le nombre de Français qui auront reçu au moins une injection à la fin du mois de mars, et ce sera encore plus au mois d'avril", a promis le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors des questions au gouvernement mardi après-midi. L'ambition de l'exécutif est de proposer la vaccination à tous les Français adultes d’ici la fin de l’été.

Qui peut se faire vacciner ? Avec quel vaccin ? Quand pourront se faire vacciner ceux qui, aujourd'hui, n'y ont pas droit ? Résumé en infographie.

Les dates indiquées ci-dessous dépendent des délais de livraison des doses des différents vaccins sur l'ensemble du territoire.

Covid-19. Qui peut se faire vacciner ? Avec quel vaccin ? À quelle date ? © Visactu

Le calendrier actualisé

Une première phase lancée le 27 décembre

Depuis le 27 décembre 2020, la vaccination est ouverte :

aux personnes âgées hébergées en établissement, en priorité dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et en unités de soins de longue durée (USLD) ; résidences autonomie, résidences services seniors ;

aux personnels qui travaillent dans ces établissements lorsqu'ils sont à risque de développer une forme grave de la Covid-19 ;

Depuis le 4 janvier, les professionnels des secteurs de la santé et du médico-social, les pompiers et aides à domicile âgés de 50 ans et plus ou présentant des comorbidités*.

Depuis le 7 janvier, les "personnes en situation de handicap vulnérables qui sont hébergées en maison d'accueil spécialisée (MAS) et en foyer d'accueil médicalisé (FAM)", ainsi que les membres du personnel de ces établissements âgés de 50 ans et/ou présentant des comorbidités.

Une deuxième phase depuis le 18 janvier

Des centres de vaccination ont ouvert dans tout le pays le 18 janvier, ce qui a permis d'étendre la vaccination aux publics suivants :

Depuis le 6 février, les professionnels de santé, les personnels des établissements de santé ou médico-sociaux, les sapeurs-pompiers et les aides à domicile peuvent être vaccinés, sans condition d'âge.

Depuis le 19 février et l'autorisation du vaccin d'AstraZeneca, la vaccination est ouverte aux personnes âgées de 50 à 64 ans et présentant une comorbidité.

Depuis le 2 mars, ce vaccin est proposé aux 65-75 ans présentant des comorbidités. Après avoir émis des réserves début février, la Haute Autorité de santé (HAS) a validé l'injection du sérum d'AstraZeneca à ce public, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran lundi. "Désormais" toutes les personnes âgées de "50 ans et plus, incluant les 65-75 ans", qui souffrent de "ce qu'on appelle des comorbidités, des fragilités" pourront "se faire vacciner avec AstraZeneca", chez "leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit" ou "dans quelques jours en pharmacie", a-t-il déclaré. "Un tiers des Français âgés de 65 à 75 ans" pourront ainsi accéder au vaccin AstraZeneca. Les 75 ans et plus continueront à être vaccinés avec le vaccin Pfizer ou le vaccin Moderna en centre de vaccination, a ajouté le ministre.

La vaccination étendue à tous les Français adultes d’ici la fin de l’été

La vaccination doit être progressivement étendue à tous à partir de ce printemps 2021.

À partir d'avril 2021 : les personnes âgées de 65 à 74 ans

À partir de la mi-mai : les personnes âgées de 50 à 64 ans ;

Seront ensuite concernés :

les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays en période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire) ;

les personnes vulnérables et précaires et les professionnels qui les prennent en charge ;

les personnes vivant dans des hébergements confinés ou des lieux clos ;

le reste de la population majeure.

L'ambition de l'exécutif est de proposer la vaccination à tous les Français adultes d’ici la fin de l’été.

Vaccination contre la Covid-19 : les objectifs du gouvernement © Visactu

* Sont concernées les comorbidités identifiées par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme à risque avéré d’hospitalisations ou de décès en cas de Covid-19 :

l’obésité (IMC supérieur à 30), particulièrement chez les plus jeunes ;

la BPCO et l’insuffisance respiratoire ;

l’hypertension artérielle compliquée ;

l’insuffisance cardiaque ;

le diabète (de type 1 et de type 2) ;

l’insuffisance rénale chronique ;

les cancers et maladies hématologiques malignes actifs et de moins de 3 ans ;

le fait d’avoir une transplantation d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques.

En complément la HAS identifie la trisomie 21, comme comorbidité à risque. Toutes les comorbidités n’ont pas le même poids. Le cumul de ces comorbidités est également à risque.

** Le ministère de la Santé a détaillé dans une liste les cas considérés comme à "très haut risque".