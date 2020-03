INFOGRAPHIE - Coronavirus : quel âge ont les patients hospitalisés en Nouvelle-Aquitaine ?

L'annonce de la mort d'une première personne mineure ce jeudi des suites du Covid-19 questionne. Il s'agit d'une jeune fille qui ne présentait pas de problème grave de santé avant d'être contaminé par le coronavirus, selon sa famille. Quel âge ont les patients qui sont hospitalisés dans la région ? France Bleu a mis en forme les données disponibles fournies par Santé Publique France (mises à jour le 25 mars) pour vous rendre les choses plus claires.

Il apparaît que la majorité des personnes hospitalisées depuis le début de l'épidémie dans la région a plus de 65 ans. Ce sont d'ailleurs les plus de 75 ans qui représentent la plus grande proportion des personnes hospitalisées (37,7%), viennent ensuite les personnes qui ont entre 45 et 64 ans (27,5%), celles qui ont entre 65 et 74 ans et celles qui ont entre 15 et 44 ans (15%), puis les moins de 15 ans (3,7%).