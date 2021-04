INFOGRAPHIE - Coronavirus : retrouvez le nouveau calendrier de la vaccination

Emmanuel Macron a annoncé le 31 mars que la vaccination contre le coronavirus sera ouverte aux 60 ans et plus à partir du 16 avril prochain. Puis, à partir du 15 mai, aux 50-60 ans et enfin, à partir de la mi-juin aux moins de 50 ans. Retrouvez ce nouveau calendrier, en un coup d'œil.

Une extension progressive

En fonction de son âge mais aussi du risque de développer une forme grave du Covid-19, la vaccination a d'abord été ouverte, le 18 janvier dernier, aux personnes âgées de 75 ans et plus.

Le 25 février, le gouvernement avait annoncé que les personnes âgées de 50 à 64 ans et qui risquent de faire une forme grave de Covid-19 été autorisées elles-aussi à se faire vacciner.

Depuis le 1er mars, ce sont les personnes âgées de 65 à 74 ans et qui risquent de faire un Covid grave, qui peuvent se faire vacciner.

Le 5 mars, le gouvernement annonçait étendre la vaccination aux personnes âgées de 18 à 49 ans et considérées comme à risque, car elles ont soit une ou plusieurs comorbidités, soit elles souffrent d'une pathologie à très haut risque de Covid-19 très grave.