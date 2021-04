INFOGRAPHIE - Découvrez quand vous pourrez vous faire vacciner contre le coronavirus

Débutée fin décembre 2020, la campagne vaccinale s'accélère une nouvelle fois en France. Déjà plus de 15 millions de personnes ont reçu une première injection, soit 29% de la population majeure. Plus de 9% de la population majeure est par ailleurs complètement vaccinée, soit 6,2 millions de Français-es.

Emmanuel Macron a annoncé ce vendredi 30 avril que toutes les personnes majeures pourront se faire vacciner contre le coronavirus dès le 15 juin. Quelques heures plus tôt, son ministre de la Santé, Olivier Véran, élargissait la vaccination à partir de ce samedi, à toutes celles et tous ceux qui ont plus de 18 ans et qui présentent des comorbidités. Découvrez ici, ce nouveau calendrier vaccinal.

Si vous avez plus de 55 ans : dès maintenant

Toutes les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent se faire vacciner dès maintenant, et ce quel que soit leur état de santé. Si vous êtes enseignant-e, force de l'ordre ou si votre profession fait partie des professions jugées prioritaires par le gouvernement, vous disposez par ailleurs de créneaux prioritaires.

Si vous êtes soignant-e ou enceinte : dès maintenant

Tous les soignant-e-s, quel que soit leur âge, peuvent d'ores-et-déjà recevoir une dose de vaccin contre le coronavirus. Cela vaut aussi pour les femmes enceintes qui sont dans leur second trimestre de grossesse. Peuvent aussi se faire vacciner les individus vivant avec des personnes sévèrement immunodéprimées, c'est-à-dire possédant un système immunitaire affaibli.

Si vous êtes majeur-e et souffrez de comorbidité : dès le 1er mai

Les personnes ayant plus de 50 ans qui sont vulnérables peuvent déjà se faire vacciner. Comme l'a annoncé ce vendredi le ministre de la Santé, à partir de ce samedi 1er mai, la campagne vaccinale s'étend à tous les individus de plus de 18 ans qui souffrent des comorbidités, ce qui représente "4 millions de Français fragiles", selon Olivier Véran. Sont ainsi concernées les personnes souffrant d'obésité (ayant un IMC supérieur à 30), d'hypertension, de diabète, d'insuffisance rénale ou cardiaque, ou ayant un cancer. Le ministère de la Santé a détaillé sur son site internet la liste des comorbidités.

Si vous avez entre 50 et 55 ans : dès le 15 mai

Le gouvernement a fixé au 15 mai, l'ouverture de la vaccination à toutes celles et à tous ceux qui ont entre 50 et 55 ans, sans critère de santé.

Si vous avez entre 18 et 50 ans : dès le 15 juin

Le président de la République a annoncé ce vendredi étendre la vaccination aux personnes âgées de plus de 18 ans, et sans facteurs de risque, dès le 15 juin. Emmanuel Macron espère alors que 30 millions de Français auront reçu au moins une dose de vaccin anti-covid.

Si vous habitez un département ou et territoire d'Outre-mer

Les conditions de vaccination sont élargies dans les départements et les territoires d'Outre-mer. Ainsi, toutes les personnes majeures peuvent se faire vacciner en Guyane, Guadeloupe, Martinique, à Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna.

La vaccination est même étendue à tous les individus de plus de 16 ans, sans aucun critère de santé, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.

À La Réunion, à partir du 3 mai, toutes les personnes de plus de 50 ans pourront recevoir une dose d'un vaccin. Celles et ceux qui ont plus de 45 ans et qui ont des facteurs de risque pourront aussi se faire vacciner.

Si vous avez moins de 18 ans

Pour l'instant, aucune date n'a été dévoilée pour vacciner les personnes mineures.