Comment choisir et utiliser sa crème solaire ?

Les beaux jours reviennent et avec eux les envies de sorties, de vacances … et d’exposition au soleil. Bonne pour le moral et source de vitamine D, l’exposition de la peau au soleil n’est cependant pas sans risques.

Coups de soleil, vieillissement de la peau voire cancers cutanés, les dangers que représentent les ultraviolets pour la santé sont nombreux. Avant toute exposition au soleil, mieux vaut donc se protéger. En plus du chapeau et des lunettes de soleil (avec un bon indice anti UV), la crème solaire est fortement recommandée.

Quelle crème choisir ? Comment l’utiliser ? Avec l’aide de Fabienne Keller et Elisabeth Berrissoul, dermatologues, France Bleu fait le tour en infographie.

Bien choisir sa crème solaire

Une crème solaire efficace doit :

► assurer une protection UVB et UVA

► avoir un indice de protection (FPS ou SPF) adapté

Les indices de protection vont de 6 à 50+. Ne vous fiez pas aux mentions "écran total" ou "protection 100%" car aucune crème ne protège à 100% des UV.

Pour choisir un indice de protection parfaitement adapté, vous devez connaître votre type de peau mais également vos conditions d'exposition au soleil.

Selon la saison, la durée ou le lieu d'exposition (chez soi, à la plage, dans les tropiques, en altitude,...) l'indice de protection à choisir ne sera pas le même. L'exposition doit être progressive avec un indice de protection fort au début, qu'on peut baisser une fois bronzé.

"L'exposition au soleil, ce n'est pas que le bain de soleil sur la place, c'est aussi une promenade, du jardinage ou la pratique d'un sport en plein air." - Elisabeth Berrissoul, dermatologue

Faîtes le test pour connaître votre indice de protection le plus adapté :

Et pour les enfants ?

C'est simple : avant 3 ans, éviter toute exposition au soleil.

Les vêtements, chapeau et lunettes sont donc fortement recommandés. Appliquer sur le visage et les mains une crème solaire pour enfants, d'indice 50.

Bien utiliser sa crème solaire

► Fréquence

Appliquer toutes les 2 heures et après baignade ou forte transpiration.

► Quantité

30 mL minimum par application : un flacon de 150 mL doit correspondre environ à 4 applications au total.

Une application insuffisante de crème solaire peut entrainer une diminution très importante de la protection. Selon l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament, "la réduction de moitié de la quantité appliquée peut entraîner une réduction des deux tiers de la protection assurée". Une crème de protection 30 peut donc équivaloir à un indice 20 ou 15 si on en applique une quantité trop faible.

► Horaires

Ne pas s'exposer entre 11h et 15h ou pendant les heures de fort ensoleillement l'été

► Attention aux zones du corps fréquemment oubliées

Nez, nuque, arrière des genoux,... Mais aussi oreilles, les parties chauves du crâne et les lèvres !

Arrière des genoux, pieds, aisselles, ... Attention aux zones du corps fréquemment oubliées © Radio France - Lucie Bombled

Testez-vous sur les idées reçues sur la crème solaire