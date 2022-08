INFOGRAPHIE - Nuits des étoiles 2022 : "Un très bon cru avec Saturne, Jupiter, Mars et Vénus"

La 32e édition des Nuits des étoiles se déroule ce week-end des 5,6 et 7 août 2022. Comment et où en profiter ? Et pour voir quoi ? On vous explique dans cet article comment en prendre plein les yeux aux quatre coins de la France.

Ce week-end des 5, 6 et 7 août 2022 se tient la 32e édition des Nuits des étoiles organisée par l'Association Française d'Astronomie. Avec un télescope, une paire de jumelles et même tout simplement à l'œil nu il est possible de partir à la conquête de l'espace et découvrir les planètes, les constellations et voir les étoiles filantes. Plus de 500 rendez-vous sont programmés à travers la France. On vous explique comment en profiter, alors que cette édition 2022 s'annonce exceptionnelle.

Planètes, constellations et étoiles filantes au programme

Cette édition 2022 est "un très bon cru" reconnaît Clément Plantureux, co-organisateur de l'évènement. En effet, il sera possible d'observer quatre planètes en plus des traditionnelles constellations et pluies d'étoiles filantes estivales.

Les planètes

Le plus "facile" à observer que vous soyez en ville ou à la campagne ce sont les planètes. Cette année, si vous tenez jusqu'au bout de la nuit, vous pourrez observer Saturne, Jupiter, Mars et Vénus. "Saturne se lève juste après le coucher du Soleil. Environ une heure plus tard Jupiter apparaît. Vers 1 heure du matin il sera possible d'observer Mars et en toute fin de nuit, vers 5 heures du matin Vénus précèdera le lever du Soleil" explique Clément Plantureux.

Etoiles et constellations

Durant ces prochaines nuit il sera possible d'observer les étoiles du Triangle de l'été, aussi appelé Trois belles d'été. Il s'agit de l'association des trois étoiles suivantes : Véga, Deneb, Altaïr.

Une quinzaine de constellations sont visibles tout au long de l'été. Il y a bien sûr les traditionnelles Petite Ourse et Grande Ourse. Il est aussi possible d'observer Cassiopée identifiable à son tracé formant un W.

Plus rare le reste de l'année, l'été permet aussi d'observer la constellation du Scorpion "avec son étoile principale, qui est une grosse étoile, une géante rousse" précise Clément Plantureux.

Ce qui est intéressant c'est de les observer, d'en apprendre l'histoire (Clément Plantureux)

Le co-organisateur de l'évènement livre l'une des curiosités à observer ces prochaines nuits : "Déneb appartient à la constellation du Cygne. La tête de cette constellation est Albiréo. À l'œil nu c'est une étoile, mais si l'on prend des petites jumelles ou un télescope on s'aperçoit qu'il s'agit de deux étoiles, l'une plutôt bleue, l'autre plutôt rousse".

Les traditionnelles Perséides

Les Nuits des étoiles c'est aussi et surtout l'occasion d'observer des étoiles filantes. C'est un peu le "bonus" de l'évènement avec la pluie de Perséïdes. Mais pour en profiter, il est indispensable d'être à la campagne, à l'abri de toute pollution lumineuse !

"C'est la comète Swift-Tuttle qui, en passant au début des années 1990, a laissé un essaim de poussières dans son sillage" explique Clément Plantureux. Chaque année notre planète traverse cet amas de minuscules grains, de la taille d'une poussière, et à leur entrée dans l'atmosphère ils se désintègrent et deviennent des étoiles filantes.

Le phénomène se produit tous les ans entre la fin juillet et la mi-août. Le pic d'étoiles filantes aura lieu entre 10 et le 12 août 2022 avec jusqu'à cent étoiles filantes par heure !

Une météo optimale

La météo sera de la partie

La météo devrait permettre à tous de profiter au maximum des Nuits des étoiles. "La chaleur de ces derniers jours indique plutôt du beau" explique Clément Plantureux qui n'écarte pas toutefois quelques risques d'orages après l'épisode de canicule. "On est vraiment sur une météo optimale sur les trois prochains jours pour observer le ciel" assure-t-il.

De son côté Météo France prévoit en effet du grand bleu sur une large partie du pays et un ciel dégagé sur les prochaines nuits. Si vous habitez dans le centre des nuages sont possibles durant la nuit de ce vendredi, ce sera également le cas samedi soir si vous habitez le sud de la France sur une large bande allant des Pyrénées aux Alpes.

Comment en profiter au mieux

Cela paraît évident, mais il est toujours bon de le rappeler : si vous voulez observer le ciel il faut vous éloigner au maximum des sources de pollutions lumineuses. Ensuite, le plus simple est encore de s'installer en famille ou entre amis, dans l'herbe ou sur une terrasse "le premier instrument, ce sont vos yeux" rappelle Clément Plantureux, co-organisateur de l'évènement. On peut également s'équiper d'une paire de jumelles ou, pour pousser encore plus loin l'observation, d'un télescope.

Si vous vivez en ville : vous pourrez voir les planètes et quelques objets comme Albiréo. C'est-à-dire globalement ce qui est le plus proche de la Terre.

vous pourrez voir les planètes et quelques objets comme Albiréo. C'est-à-dire globalement ce qui est le plus proche de la Terre. Si vous vivez à la campagne : vous pourrez voir les planètes, les constellations et même les étoiles filantes. Moins il y a de pollution plus on peut voir au plus profond du ciel donc profiter d'étoiles, galaxie et nébuleuse lointaines.

Plus de 500 Nuits des étoiles ont lieu à travers la France à l'initiative de l'Association Française d'Astronomie, pour en profiter vous pouvez consulter la carte ici.

