INFOGRAPHIE - Nuits des étoiles 2023 : des "dizaines d'étoiles filantes par heure" à observer dans le ciel

Du 11 au 13 août 2023 se tient la 33e édition des Nuits des étoiles, organisée par l’Association Française d’Astronomie. Près de 500 manifestations sont organisées sur le territoire par des clubs d’astronomie, planétariums, associations, offices de tourisme, ou encore mairies pour vous permettre de regarder les étoiles et d'observer les planètes, avec ou sans matériel. Le thème de cette année, c'est "Poussières célestes".

Le mois d'août est la période idéale, "l’été et la douceur des températures nocturnes incitent à veiller", explique l'association. Le spectacle des étoiles et des planètes est "gratuit, accessible à tous et ne nécessite aucune connaissance préalable. Seule la curiosité en est la clé d’accès." Découvrez la carte des événements près de chez vous ici .

Les nuits des étoiles 2023 © Visactu

Les Perséides : des pluies d'étoiles filantes

"Cette année, on a un ciel sans lune, ce qui permet de mieux observer les autres astres, car la lune crée une lumière qui peut masquer les autres étoiles ou les deux planètes du ciel", confie Clément Plantureux, membre de l’Association Française d’Astronomie et co-organisateur des Nuits des étoiles. Les Nuits des étoiles se déroulent pendant le pic des Perséides, une pluie d'étoiles filantes. "Durant ces trois nuits, on va pouvoir observer des dizaines, voire une petite centaine d'étoiles filantes toutes les heures. On peut les observer sans instrument, à l'œil nu. Il faut juste se munir d'un peu de patience et observer le ciel sans pollution lumineuse."

Les Perséides en 2010. © AFP - Sebastian Voltmer

Observer Saturne et Jupiter

Deux planètes seront visibles. D'une part Saturne, qui va être visible tout au long de la nuit. "À l'œil nu, Saturne ressemble à une sorte d'étoile qui ne scintille pas, c'est une lumière fixe. Si on utilise un petit instrument, on va pouvoir discerner les fameux anneaux de Saturne", développe Clément Plantureux.

Il y a une autre planète visible, c'est Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. "Jupiter sera très brillante dans le ciel, c'est d'ailleurs l'un des astres les plus brillants qu'on va pouvoir voir durant les Nuits des étoiles", ajoute Clément Plantureux. Quand on l'observe au travers d'un petit instrument de mesure, comme une lunette astronomique ou un petit télescope, on peut discerner "les différentes bandes de couleurs de l'atmosphère et les plus gros satellites de Jupiter, qui vont prendre l'apparence de toutes petites étoiles autour du disque de Jupiter".

Dans quelles conditions observer les étoiles et les planètes ?

"Les étoiles filantes, on peut les voir sans aucun instrument. Les planètes, on peut les observer même en plein cœur de Paris. La pollution lumineuse n'altère que très peu les observations des planètes comme Jupiter et Saturne", souligne Clément Plantureux. À l'œil nu, on ne peut pas observer les anneaux de Saturne ou les satellites de Jupiter, mais avec un petit instrument, une petite lunette astronomique par exemple, on va pouvoir les discerner. "Il n'y a pas besoin d'avoir un instrument trop imposant ou trop sophistiqué pour observer ces éléments-là, comme ce sont des astres qui sont assez proches de la Terre." Mais pour les Nuits des étoiles, il y aura plus de 500 manifestations organisées durant ce week-end, et les astronomes amateurs et les animateurs mettront à disposition des télescopes et des lunettes astronomiques pour le grand public.

"Le mieux pour observer le ciel, c'est évidemment d'être le plus loin possible de l'éclairage des villes, d'éteindre la lumière si on est sur le balcon ou dans son jardin, et une fois qu'on a tout éteint, l'œil met une dizaine de minutes pour s'habituer au noir. Donc il ne faut surtout pas regarder son téléphone portable", rappelle Clément Plantureux.