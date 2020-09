INFOGRAPHIE - Pourquoi les avions de chasse font-ils des bruits d'explosion en franchissant le mur du son ?

Lorsqu’un avion vole à une vitesse inférieure à la vitesse du son, c'est-à-dire à moins de 1 224 km/h (340,29 mètres par seconde), il génère des ondes sonores concentriques qui se déplacent à la vitesse du son. Au sol, on entend alors le bruit classique d’un avion.

Lorsque l’avion franchit le mur du son, c’est-à-dire qu’il dépasse Mach 1 (1.224 km/h), il vole plus vite que la vitesse de propagation des ondes sonores qu'il génère. Ces ondes concentrées devant le nez de l’appareil sont alors libérées et forment un cône de choc. Au sol, on entend un bruit sourd, qui ressemble au bruit d'une explosion : un "bang supersonique".

Ce cône de choc ou "bang supersonique" se produit tout le long du trajet de l’avion qui vole à une vitesse supérieur à Mach 1. Au sol, ce "bang supersonique" peut donc être entendu sur de longues distances.