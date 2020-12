INFOGRAPHIES - Coronavirus : le Grand Est en plein "rebond épidémique"

Alors que la région Grand Est avait été atteinte plus tard par la deuxième vague de l’épidémie de Covid-19, plusieurs de ses départements, en Lorraine et en Champagne-Ardenne, font partie des territoires les plus affectés en cette mi-décembre. Les hospitalisations augmentent.

Selon les derniers chiffres de Santé Publique France, la région Grand Est est la deuxième région de France pour le taux d’incidence du coronavirus, cet indicateur qui permet d’évaluer le niveau de contamination sur la population d’un territoire. Sur la semaine du 7 au 13 décembre, il s’élève à 184 pour 100.000 habitants. Il est de 210 en Bourgogne-Franche-Comté et de 166,4 en Auvergne-Rhône-Alpes, les trois régions actuellement les plus marquées par la pandémie, trois régions frontalières, ce qui peut être déjà une explication.

Dans le détail, ce sont les Ardennes, département le plus touché de France (avec un taux d’incidence de 309 pour 100.000 habitants au 13 décembre), la Haute-Marne, la Meuse et les Vosges qui sont en première ligne, dépassant le seuil de 250 contaminations détectées. La Meurthe-et-Moselle est toute proche, avec un taux de 235. Puis viennent la Moselle et le Haut-Rhin. Le Bas-Rhin et la Marne semblent relativement épargnés, avec des taux proches des 110. Rappelons que le seuil d’alerte est fixé à 50 et le seuil d’alerte renforcé à 150.

Cette hausse des contaminations constatées se produit sur fond d’augmentation des tests de dépistage, mais ça ne suffit pas à expliquer ce qui se passe dans le Grand Est.

Des hypothèses, plus que des explications

Pour Virginie Cayré, directrice générale de l'Agence régionale de Santé, invitée ce jeudi de France Bleu Lorraine, le fait que l’épidémie reprenne dans des territoires ruraux ou semi-ruraux peut être significatif : les gestes barrières y seraient moins respectés, en l’absence du port obligatoire du masque étendu dans les centres urbains.

La directrice de l’ARS souligne, comme ailleurs, les effets du froid qui conduit à se retrouver à plusieurs dans des espaces confinés, sans aération suffisante. Ou encore la proximité des frontières qui joue en défaveur des Ardennes, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle, mais semble moins affecter l’Alsace.

De son côté, Christian Rabaud, infectiologue et président de la commission médicale d'établissement du CHRU de Nancy, ne peut que constater le phénomène qui touche en particulier la Lorraine : "La première vague nous avait beaucoup éprouvé. En début de deuxième vague, on semblait en retard sur d'autres régions. Les choses s'inversent à nouveau”. Il relève que le mouvement intervient 15 jours après l'allègement du confinement et la réouverture de tous les commerces.

Les hospitalisations en hausse

La hausse des contaminations se répercute de façon mécanique sur l’hôpital, comme en témoigne Abdelmajid Tkoub, directeur par intérim des hôpitaux ardennais, interrogé ce jeudi sur France Bleu Champagne. Depuis le début de la semaine, il voit les services se remplir : “Il y a dix jours, on était sur un plateau, on pensait que la situation était en cours d’amélioration, mais depuis le début de la semaine, le niveau de prise en charge reprend : le taux d’incidence augmente et le nombre de patients aussi, on est à saturation de nos capacités.”

Sachant que les établissements voisins seraient dans une situation identique, notamment Reims, selon Abdelmajid Tkoub, le transfert de patients s'avère pour le moment impossible.

Les hospitalisations sont en hausse dans les hôpitaux du Grand Est. La “situation est difficile” reconnaît Virginie Cayré, directrice générale de l'ARS. Il y a, selon les chiffres de Santé Publique France, au 16 décembre, 2.884 personnes hospitalisées pour Covid-19 dans la région, dont 293 en réanimation. La hausse du nombre de ces admissions à l’hôpital est constante augmentation depuis le 11 décembre.

Dans ces conditions, comment les professionnels de santé envisagent-ils les prochaines semaines ? Ils s’attendent à devoir encore gérer des arrivées de patients. Mais les établissements sont dans l’anticipation, avec des plans de mobilisation de lits et de personnels pour pouvoir augmenter la capacité en réanimation. Virginie Cayré souligne aussi la solidarité entre hôpitaux publics et privés.

A Charleville-Mézières, Abdelmajid Tkoub explique que des agents peuvent revenir de leurs repos ou changer provisoirement d'affectation, sans qu'aucun service ne soit fermé. Marie-France Oliéric, présidente de la commission médicale d'établissement du CHR de Metz Thionville, rappelait le 14 décembre sur France Bleu Lorraine que la gestion des malades Covid est plus efficace qu'au printemps, avec moins de prise en charge lourde.

Face au "rebond épidémique" dans le Grand Est, les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières et à la responsabilité de chaque personne qui ressentirait des symptômes ou aurait été exposée à une personne malade : s’isoler rapidement et se faire tester. Dans les Ardennes où une campagne massive de dépistage a été lancée le 14 décembre, les premiers résultats devraient être annoncés en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine.