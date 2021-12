INFOGRAPHIES – Covid : la situation sanitaire se dégrade en Franche-Comté à l'approche de Noël

Dans tous les départements de Franche-Comté l'épidémie de Coronavirus progresse. Taux d'incidence, vaccination, hospitalisations et apparition du variant omicron. On fait le point sur la pandémie dans la région.

En Franche-Comté, un peu plus d'un tiers de la population éligible a reçue une dose de rappel.

Que ce soit dans le Doubs, le Jura, la Haute-Sâone ou le Territoire-de-Belfort, à l’approche de Noël, les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 sont préoccupants en Franche-Comté. Les taux d’incidence sont quasiment tous au delà des 500 cas pour 100.000 habitants, la pression hospitalière augmente, et le variant Omicron progresse. La vaccination n'est pas encore assez élevée. On fait le point en Franche-Comté à l'approche de Noël

Des taux d'incidence qui ont grimpé en Flèche

Les taux d'incidence crèvent le plafond dans tous les départements de Franche-Comté. Et ils sont quasiment partout au-delà des 500 cas pour 100.000 habitants. C’est dans le Doubs que les chiffres sont les plus inquiétants avec un taux d'incidence de 636,4 à la date du 22 décembre.

Une couverture vaccinale encore trop basse

La couverture vaccinale peine à augmenter dans certains départements et la campagne de vaccination a beau s’être accélérée, un certain nombre d’habitants ne sont pas vaccinés du tout. La vaccination a débuté pour les enfants de moins de 11 ans, les plus fragiles, pour les autres, il faudra attendre le début de l'année 2022.

Du côté des hôpitaux, le nombre de malades augmente de manière exponentielle. Les malades admis en réanimation sont principalement des personnes non-vaccinées. C'est dans le Jura, que la situation est la plus critique avec un taux d'occupation des lits de réanimations à 112,5%.

Un rappel vaccinal encore bas

De nombreux centres ont ouverts cette fin d’année pour permettre d’accélérer la campagne de rappel de vaccination. C'est dans le Doubs, que les taux sont les plus bas avec 28,3 % de personnes ayant reçu un rappel de vaccin.

Le variant omicron progresse

Ce qui inquiète les autorités, c’est l'arrivée du variant Omicron. S'il représente moins de 5% des tests positifs en Franche-Comté, il progresse à grand pas. Le variant est beaucoup plus contagieux, et pourrait amplifier la diffusion du virus.

Pour limiter les risques de contamination, de nombreuses mesures sont prises pour limiter les rassemblements. Le gouvernement conseille aussi de limiter au maximum ses contacts sociaux et de se faire tester avant les fêtes. Mais encore faut-il arriver à en trouver. De nombreuses officines sont déjà en pénurie depuis plusieurs jours.