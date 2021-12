INFOGRAPHIES – Covid : situation sanitaire préoccupante dans le Grand Est à l’approche de Noël

Dans tous les départements du Grand Est, l'épidémie de Coronavirus progresse. Taux d'incidence, vaccination, hospitalisations et apparition du variant omicron. On fait le point sur la pandémie dans la région.

A l’approche de Noël, les indicateurs de l’épidémie de Covid-19 sont préoccupants partout dans le Grand Est. Les taux d’incidence sont au plus haut et la pression hospitalière augmente, notamment avec la progression du variant Omicron. La vaccination, elle ne progresse pas assez selon les autorités. On fait le point en Alsace, en Champagne-Ardenne et en Lorraine.

Des taux d'incidence qui ont triplé en un mois

En un mois, les indicateurs du Covid se sont affolés dans le Grand Est. Dans tous les départements du Grand Est les taux d’incidence ont triplé. Partout on est au-delà des 300 cas pour 100.000 habitants. C’est en Alsace, et notamment dans le Haut-Rhin, que les chiffres sont les plus inquiétants avec des taux d’incidence au-delà de 650 cas pour 100.000 habitants.

La question des non-vaccinés

La campagne de vaccination a beau s’être accélérée, un certain nombre d’habitants ne sont pas vaccinés du tout. Les moins de 11 ans, dont la vaccination débute à peine, mais surtout un taux qui oscille entre 10 et 20 % de personnes qui sont éligibles selon les départements, mais n’ont toujours pas eu la moindre dose de vaccin.

Face à cette situation, les autorités multiplient les appels à la vaccination. L’ARS du Grand Est rappelle que la vaccination permet de diviser par 12 le risque d’être hospitalisé en soins critiques. Dans les hôpitaux, les soignants débordés par l’afflux de malades, principalement des personnes non-vaccinées n'en peuvent plus. La fédération hospitalière a d'ailleurs lancé un appel à la solidarité en cette période de fête. C'est dans les Vosges, que la situation est la plus critique avec un taux d'occupation des lits de réanimations à 112,5%.

Un rappel vaccinal à la peine

De nombreux centres ont ouverts cette fin d’année pour permettre d’accélérer la campagne de rappel de vaccination. C'est en Alsace, et notamment dans le Haut-Rhin que les taux sont les plus bas.

à lire aussi Covid-19 : réouverture du vaccinodrome au centre Prouvé à Nancy

Le variant omicron progresse

Ce qui inquiète les autorités, c’est aussi que le variant Omicron, progresse à grand pas. Dans le Bas Rhin, il concerne désormais 10% des tests positifs. Le variant est beaucoup plus contagieux, et pourrait amplifier la diffusion du virus.

Pour limiter les risques de contamination, de nombreuses mesures sont prises pour limiter les rassemblements. Le gouvernement conseille aussi de limiter au maximum ses contacts sociaux et de se faire tester avant les fêtes.