INFOGRAPHIES - Nouveaux cas, décès, réanimation : suivez l'évolution de l'épidémie de coronavirus en France

Reprise de l'activité, météo plus fraiche et humide, relâchement des gestes barrières... Après une quatrième vague en août, l'épidémie connaît un petit rebond automnal. "Après huit semaines successives de baisse", le nombre de cas détectés de Covid-19 augmente légèrement a confirmé Nicolas Méthy, l'un des responsables de Santé Publique France, lors d'un point presse le 22 octobre. La France a de nouveau franchi la barre des 5.000 cas quotidiens de Covid-19, indiquait Santé publique France le 25 octobre. S'il est encore trop tôt pour parler d'une "cinquième vague", plusieurs indicateurs repartent à la hausse, notamment chez les plus jeunes et les plus âgés.

Taux d'incidence

Sur cette carte réalisée par Visactu à partir des données fournies par Santé publique France, retrouvez les taux d'incidence des tests PCR, sur 7 jours glissants. Le taux d'incidence est le nombre de nouveaux malades sur une période donnée (c'est ce qu'on appelle l'incidence), rapporté à une population donnée (ce qui en fait un taux). Il correspond au nombre de cas pour 100.000 habitants sur la semaine écoulée. La France a fixé un seuil d'alerte par département : 50 cas positifs pour 100.000 habitants.

Nouvelles contaminations

Avec ce graphique, vous pouvez suivre l'évolution du nombre de tests positifs au Covid-19, en France, en moyenne sur sept jours (taux de positivité).

Hospitalisations

Retrouvez dans cette infographie le nombre de patients Covid-19 hospitalisés par jour en France, en moyenne sur les sept derniers jours.

Patients admis en soins critiques

Ci-dessous, le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en soins critiques, en France.

Malades décédés du Covid-19 à l'hôpital

Le nombre de décès quotidiens en raison du Covid-19 dans les hôpitaux français est à retrouver ci-dessous. Il s'agit d'une moyenne quotidienne sur les sept derniers jours qui permet de voir l'évolution de la situation. À noter qu'il faut ajouter à ces décès ceux survenus dans les établissements type Ehpad et à domicile pour avoir une vue globale de la pandémie en France.